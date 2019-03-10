آماده باش ۳۷۰ نیروی اورژانس در طرح بسیج سلامت نوروزی

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز، طرح بسیج سلامت نوروزی از بیست و پنجم اسفند تا شانزدهم فروردین در سطح استان اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح کمیته‌ای متشکل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت درمان، فوریت‌های پزشکی و سایر ارگان‌ها در قالب ستاد هدایت عملیات بحران یا EUC تشکیل شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه این اتاق ۲۴ ساعته فعال و هماهنگی‌های درون و برون شهری در آن انجام می‌شود عنوان کرد: در صورت نیاز از ظرفیت معاونت بهداشتی، غذا و دارو و سازمان انتقال خون در قالب ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه به صورت پذیرش ۲۴ ساعته بیماران از شهرستان‌ها به مرکز استفاده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند هرگونه شکایت خود را از طریق شماره ۱۹۰ مرکز بهداشت به اطلاع برسانند افزود: به منظور بازرسی از منابع آب، سرکشی از رستوران‌ها، مراکز تهیه و طبخ غذا تیم‌های گشتی مرکز بهداشت به کارگیری می‌شوند.

مدرسی خاطر نشان کرد: همچنین در طول ایام نوروز مراکز خصوصی باید به گونه‌ای مدیریت شوند که شاهد تعطیلی همه آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌ها نباشیم.

وی تصریح کرد: نیروهای اورژانس در طول نوروز در آماده باش کامل به سر می‌برند و همچنین نیروهای بیمارستانی به ویژه در بیمارستان‌های طالقانی و امام رضا (ع) باید آنکال باشند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم فعالیت مراکز بهداشتی- درمانی و درمانگاه‌های خصوصی و خیریه در ایام نوروز افزود: معاونت درمان نیز نسبت به ادامه یافتن خدمات دندان پزشکی و داروخانه‌ای در طول ایام نوروز چاره اندیشی کرده است.

وی از آمادگی اورژانس هوایی برای انتقال بیماران در این ایام نیز خبر داد و گفت: تیم‌های بازرسی در طول نوروز از مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و پایگاه‌های اورژانس بازدید خواهند کرد.

مدرسی با تاکید بر اینکه بخش‌های ویژه بیمارستانی نیز آماده پذیرش بیماران شهرستانی را دارند افزود: همچنین باید یک پزشک متخصص و جراح در طول ۲۴ ساعت در سطح بیمارستان‌ها مقیم باشد.

وی ادامه داد: با توجه به وقوع ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها کمپین ۳۰-۶۰ تشکیل شده بر همین اساس آمبولانس‌ها در میادین شهرها مستقر می‌شوند تا در صورت نیاز در اسرع وقت به محل اعزام شوند و نیز آمبولانس‌ها در نقاط پرتردد نظیر پایانه‌های مسافربری و حاشیه جاده‌ها در دو شیفت صبح و عصر مستقر خواهند شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه از توزیع پمفلت و بوروشور با موضوع پیشگیری از حوادث جاده‌ای میان مسافران نوروزی خبر داد و افزود: در طول اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی ۳۷۰ نفر نیروی اورژانس در حالت آماده باش هستند و از ظرفیت ۱۲۰ دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس و بالگرد هوایی استفاده خواهد شد و نیز به منظور هماهنگی بیشتر جلساتی با پلیس راه، آتش نشانی، هلال احمر و راهور برگزار شده است.