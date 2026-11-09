به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، محمدرضا باقری مدیر روابط عمومی حوزه هنری با اعلام برنامه مراسم وداع با پیکر زنده‌یاد کوروش زارعی گفت: مراسم بدرقه پیکر این هنرمند فقید، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور هنرمندان، دوستان، همکاران و خانواده او در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گفته باقری، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد زارعی روز چهارشنبه ۲۰ آبان در شهر قم برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم یادبود این هنرمند فقید، روز یکشنبه هفته آینده مورخ ۲۴ آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد شهید آیت‌الله خامنه‌ای حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات مراسم تشییع، خاکسپاری و یادبود متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.