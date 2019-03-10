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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد:

صدور مجوز انجام ۲۱ هزار پرواز داخلی و خارجی در نوروز ۹۸

صدور مجوز انجام ۲۱ هزار پرواز داخلی و خارجی در نوروز ۹۸

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تاکنون ۲۰ هزار و ۹۵۹ مجوز پرواز برنامه ای و فوق العاده برای نوروز سال ۹۸ صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده با بیان اینکه ایام پیک پرواز نوروزی امسال از ۲۵ اسفندماه ۹۷ آغاز و تا ۱۷ فروردین ۹۸ ادامه دارد افزود: برای انجام سفرهای هوایی در نوروز امسال سازمان هواپیمایی کشوری مجوز ۲۰ هزار و ۹۵۹ پرواز فوق العاده برنامه‌ای برای مسیرهای داخلی و خارجی صادر کرده است.

وی تصریح کرد: برای اینکه بلیت هواپیمای بیشتری به صورت سیستمی در اختیار متقاضیان سفرهای بخش هوایی قرار گیرد تا به امروز ۱۵۱۰ پرواز فوق العاده داخلی وخارجی صادر شده است و سازمان هواپیمایی کشوری آماده است جهت انجام پروازهای فوق العاده نوروزی با رعایت اصول ایمنی و توان شرکت‌ها، براساس درخواست شرکت‌های هواپیمایی مجوز پرواز در مسیرهای زیارتی و سیاحتی صادر کند.

جعفرزاده گفت: از این تعداد پرواز فوق العاده برای مسیرهای بین المللی ۸۶۵ مجوز و همچنین در مسیرهای داخلی ۶۴۵ مجوز صادر شده است.

وی همچنین افزود: مسافران می‌توانند در صورت نیاز و مشاهده هر گونه تخلف در نحوه توزیع و قیمت بلیت هواپیما ابتدا به شرکت مربوطه و با شماره تلفن‌هایی که در جدول ذیل بدان اشاره شده است تماس گرفته و یا از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی https://www.cao.ir شکایت خود را ارسال کنند.

کد مطلب 4564005

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