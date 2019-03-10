صدور مجوز انجام ۲۱ هزار پرواز داخلی و خارجی در نوروز ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده با بیان اینکه ایام پیک پرواز نوروزی امسال از ۲۵ اسفندماه ۹۷ آغاز و تا ۱۷ فروردین ۹۸ ادامه دارد افزود: برای انجام سفرهای هوایی در نوروز امسال سازمان هواپیمایی کشوری مجوز ۲۰ هزار و ۹۵۹ پرواز فوق العاده برنامه‌ای برای مسیرهای داخلی و خارجی صادر کرده است.

وی تصریح کرد: برای اینکه بلیت هواپیمای بیشتری به صورت سیستمی در اختیار متقاضیان سفرهای بخش هوایی قرار گیرد تا به امروز ۱۵۱۰ پرواز فوق العاده داخلی وخارجی صادر شده است و سازمان هواپیمایی کشوری آماده است جهت انجام پروازهای فوق العاده نوروزی با رعایت اصول ایمنی و توان شرکت‌ها، براساس درخواست شرکت‌های هواپیمایی مجوز پرواز در مسیرهای زیارتی و سیاحتی صادر کند.

جعفرزاده گفت: از این تعداد پرواز فوق العاده برای مسیرهای بین المللی ۸۶۵ مجوز و همچنین در مسیرهای داخلی ۶۴۵ مجوز صادر شده است.

وی همچنین افزود: مسافران می‌توانند در صورت نیاز و مشاهده هر گونه تخلف در نحوه توزیع و قیمت بلیت هواپیما ابتدا به شرکت مربوطه و با شماره تلفن‌هایی که در جدول ذیل بدان اشاره شده است تماس گرفته و یا از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی https://www.cao.ir شکایت خود را ارسال کنند.