به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کوشکی، وینگر تیم فوتبال استقلال، با وجود اینکه در فصل جاری چه در رقابت‌های لیگ برتر و چه در لیگ نخبگان آسیا در تعداد محدودی از بازی‌ها به عنوان بازیکن اصلی در ترکیب آبی‌پوشان قرار گرفته، توانسته عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد و در خلق موقعیت و ساخت گل‌های تیمش نقش مؤثری داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین تأثیرگذاری‌های این بازیکن به دربی شماره ۱۰۷ بازمی‌گردد جایی که یاسر آسانی روی پاس کوشکی موفق شد گل تساوی استقلال را به ثمر برساند.

کوشکی در دو دیدار اخیر استقلال مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا و استقلال خوزستان در لیگ برتر نیز موفق شد سه پاس گل به نام خود ثبت کند. این بازیکن در مجموع ۱۵ بازی استقلال در فصل جاری تاکنون پنج پاس گل داده تا یکی از بازیکنان تاثیرگذار آبی‌پوشان در بخش هجومی باشد.

با توجه به مصدومیت علیرضا کوشکی و محرومیت یاسر آسانی، به نظر می‌رسد محمدجواد اسلامی در دیدارهای پیش روی استقلال فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی پیدا کند. او که در حال حاضر بهترین پاسور استقلال در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا محسوب می‌شود، حالا فرصت دارد نقش پررنگ‌تری در خط حمله آبی‌پوشان ایفا کند و باید دید می‌تواند روند موفقیت‌آمیز خود را ادامه دهد یا خیر.