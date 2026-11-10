محمد رضایی‌ در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر زنجیره تولید تا عرضه فرآورده‌های خام دامی اظهار کرد : کنترل بهداشتی این محصولات در مراحل مختلف، نقش مهمی در پیشگیری از انتقال بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان، جلوگیری از عرضه محصولات ناسالم و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان دارد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی دامپزشکی استان مرکزی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۰ هزار و ۶۳ مورد بازدید بهداشتی توسط کارشناسان دامپزشکی این استان از مراکز تحت نظارت انجام شده است.

رضایی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، شرایط بهداشتی مراکز، نحوه نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد نظارتی دامپزشکی در کشتارگاه‌های استان مرکزی گفت: در این بازه زمانی، پنج‌هزار و ۶۳۰ تن گوشت قرمز و ۳۸ هزار و ۷۱۸ تن گوشت سفید با نظارت کارشناسان دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی مستقر در کشتارگاه‌ها استحصال و پس از طی مراحل نظارت بهداشتی، روانه بازار مصرف شده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی دامپزشکی استان مرکزی تاکید کرد: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در تمام حلقه‌های مرتبط با تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی استمرار دارد، و انتظار است شهروندان هنگام خرید محصولات پروتئینی به شرایط نگهداری، سلامت ظاهری و وجود مهر و برچسب معتبر دامپزشکی توجه کنند.

وی بیان کرد: مشارکت مردم در گزارش تخلفات بهداشتی، مکمل نظارت‌های میدانی دامپزشکی است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا موارد از سوی کارشناسان دامپزشکی بررسی و پیگیری شود.