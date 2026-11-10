فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۱۰۰ روستای دیگر به سهمیه ابلاغی استان در برنامه اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق روستایی برای سال ۱۴۰۵ افزوده شد تا مجموع روستاهای مشمول این طرح به ۱۲۰ روستا برسد.

وی افزود: این برنامه که با هدف پایداری شبکه و ارتقای کیفیت برق‌رسانی به مناطق روستایی از سوی وزارت نیرو دنبال می‌شود، شامل اقداماتی از جمله بازسازی شبکه‌های فرسوده، تعویض سیم‌های مسی با کابل خودنگهدار و اصلاح سیستم روشنایی معابر با استفاده از چراغ‌های مدرن LED است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: پیش از این، سهمیه ابلاغی استان ایلام برای سال جاری تنها ۲۰ روستا بود که با رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر، ۱۰۰ روستای دیگر به این سهمیه اضافه شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق هر روستا به‌طور میانگین ۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود، برای اجرای این طرح در ۱۰۰ روستای جدید، اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است که عملیات اجرایی آن توسط شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام انجام خواهد شد.