به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که این کشور روز گذشته به دلیل نگرانی از به اصطلاح تهدیدات احتمالی ایران، هواپیماهای نظامی خود را از پایگاه هوایی سلطنتی میلدهال در انگلیس خارج کرده است.

بر اساس این گزارش دو فروند هواپیمای سوخت رسان آمریکایی به آلمان منتقل شدند و چند هواپیمای دیگر نیز در مناطق دیگری جا به جا شدند.

این در حالی است که آمریکایی ها مانند همیشه مدارک مستندی در خصوص ادعاهای مربوط به ایران هراسی خود ارائه نمی دهند.

این جابه جایی هواپیماها در ادامه فرار بمب افکن های بی یک آمریکا از پایگاه فرفورد انگلیس طی ماه گذشته صورت می گیرد. در آن زمان هم ادعا شده بود که این اقدام از ترس ایران انجام شده است.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سه مسئول گزارش داده بود که آمریکا به صورت ناگهانی ۱۲ بمب افکن از نوع بی ۱ خود را از پایگاه فرفورد واقع در جنوب انگلیس خارج کرد.