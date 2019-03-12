نصب بیش از ۱۰۰ المان نوروزی حجمی و المان سبز در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ستوده نیا عصر سه شنبه در خصوص المان های نوروزی ۹۸ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: المان های شهری نقش مهمی را در انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی به شهروندان ایفا می کند، همچنین می تواند در نوع نگرش شهروندان به محیط زیست و ارتباط مردم با محیط پیرامون زندگی خود اثرگذار باشند.

وی افزود: چیدمان المان‌های مناسبتی نمایانگر آداب، رسوم، سنت‌ها و نمادهای فرهنگی شهرها هستند که این امر می تواند سنن و آیین کهن ایرانی را که به دست فراموشی سپرده شده اند احیاء کند بنابراین در این زمینه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان هر ساله از هنرمندان جهت طراحی المان‌های شهری دعوت می کند.

ستوده نیا با بیان این که هر ساله با هدف تنوع بخشی بصری شهروندان گرگانی، ایجاد تحول در زیباسازی شهری و ایجاد شور و نشاط میان شهروندان و مسافران نوروزی المان هایی در سطح شهر نصب می شود، کرد: امسال هم مانند سال های گذشته در این زمینه بیش از ۱۰۰ اثر حجمی ارائه شده است که از این تعداد، ۳۵ اثر را انتخاب کردیم که توسط ۱۴ نفر از هنرمندان بومی منطقه با موضوعات هنری، بهار و نو شدن طبیعت، المان های کودکانه، طرح های نوستالوژیک و غیره طراحی و با مصالحی نظیر بتون، فایبرگلاس، فلز و غیره اجرا شده است.

وی ادامه داد: در نتیجه امسال ۳۵ المان حجمی جدید و ۳۵ المان متعلق به سال های گذشته برای زیباسازی شهر در آستانه نوروز درمحورهای اصلی، گردشگری و محلات نصب می شود.

ستوده نیا اضافه کرد: آذین بندی میادین و نورپردازی خیابان‌های اصلی سطح شهر یکی دیگر از اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان در استقبال از سال نو است که در این زمینه تعدادی نورپردازی جدید، به صورت ویژه و متفاوت اجرا می شود.

وی گفت: همچنین در کنار المان های نوروزی جهت تلطیف فضای شهری حدود ۴۰ المان سبز شامل، فرش های گل، دیواره های سبز و المان هایی با استفاده از متریال ارگانیک و بازیافتی برای منظر سازی فضای شهری در آستانه سال نو اجرا خواهد شد.