استان زنجان نیازمند پایگاه امداد و نجات هوایی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام میرزایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل هلال احمر استان زنجان، بابیان اینکه تجهیزات امدادی و پایگاه امداد و نجات موجود در استان زنجان کافی نیست و کمبود وجود دارد، اظهار کرد: تجهیزات امدادی هلال‌احمر استان زنجان پاسخگوی نیازها نیست.

وی اظهار کرد: متأسفانه استان زنجان در زمینه پایگاه امداد و نجات هم کمبود دارد و با توجه به گستردگی استان تجهیزات و تعداد پایگاه‌های امداد و نجات کم است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان بابیان اینکه زنجان یک استان مظلوم است، گفت: متأسفانه استان زنجان جزو استان‌های فاقد پایگاه امداد و نجات هوایی است و در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای تقویت تجهیزات امدادی استان زنجان در دستور کار است.

میرزایی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان زنجان در راستای توسعه خدمات خود از ظرفیت داوطلبان استفاده می‌کند، تأکید کرد: داوطلبان فعال در جمعیت هلال‌احمر استان زنجان شامل چهار گروه حمایتی، مشارکتی، مهارت و هدایت می‌شوند.

وی از فعال بودن داروخانه و کلینیک هلال‌احمر استان زنجان طی ایام نوروز اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات توسط درمانگاه و داروخانه شبانه‌روزی جمعیت هلال‌احمر از اقدامات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان به اجرای طرح خادم اشاره کرد و افزود: آموزش طرح خادم به‌صورت منزل‌به‌منزل است و تاکنون هم در استان زنجان خوب اجراشده و تداوم دارد.