به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر نژادرضا گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در کمیته راهبردی، میوه‌های ذخیره شده در سردخانه‌های استان تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده در غرفه‌هایی که در حال برپایی است با قیمت مصوب کمیته راهبردی عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه میوه شب عید ۱۲ تا ۱۷ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود، اعلام کرد: امسال حدود ۳۵۰ تن بیش از سال گذشته میوه ذخیره شده است.

وی همچنین گفت: سال گذشته ۱۱۰ غرفه در استان برای عرضه مستقیم میوه شب عید در نظر گرفته شده بود که امسال تا ۱۴۵ غرفه افزایش می‌یابد.