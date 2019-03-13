  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۸

برپایی ۱۴۵ غرفه برای عرضه میوه

میوه شب عید از ۲۵ اسفند در آذربایجان شرقی توزیع می‌شود

میوه شب عید از ۲۵ اسفند در آذربایجان شرقی توزیع می‌شود

تبریز- مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی گفت: توزیع میوه شب عید در استان از ۲۵ اسفند ماه در ۱۴۵ غرفه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر نژادرضا گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در کمیته راهبردی، میوه‌های ذخیره شده در سردخانه‌های استان تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده در غرفه‌هایی که در حال برپایی است با قیمت مصوب کمیته راهبردی عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه میوه شب عید ۱۲ تا ۱۷ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود، اعلام کرد: امسال حدود ۳۵۰ تن بیش از سال گذشته میوه ذخیره شده است.

وی همچنین گفت: سال گذشته ۱۱۰ غرفه در استان برای عرضه مستقیم میوه شب عید در نظر گرفته شده بود که امسال تا ۱۴۵ غرفه افزایش می‌یابد.

کد مطلب 4566988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها