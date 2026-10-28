امیر رحمانی: فعالیت های محرومیت زدایی ارتش حتی در جنگ هم متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان ولی رحمانی عصر چهارشنبه در یادواره ۱۰۰ شهید بخش میرزا کوچک گوراب‌زرمیخ که با محوریت دهمین سالگرد شهادت محمد اتابه، نخستین شهید مدافع حرم شهرستان صومعه‌سرا برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح در ارتش، سپاه و فراجا را گرامی می‌داریم و راه آنان را ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به تقدیم ۴۸ هزار شهید از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان افزود: در جریان جنگ‌های اخیر، جوانان بسیاری که برخی از آنان کمتر از ۳۰ سال سن داشتند، در مسیر دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه جمعی از این شهدا در نیروی دریایی، یگان‌های پهپادی، موشکی و هوافضا و فراجا خدمت می‌کردند، گفت: بخش قابل توجهی از شهدای جنگ‌های اخیر را جوانانی تشکیل می‌دهند که در دانشگاه‌های نیروهای مسلح، به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، تربیت شده بودند و در مسیر دفاع از سرزمین ایران به شهادت رسیدند.

دفاع از ایران، مأموریت اصلی نیروهای مسلح است

رحمانی با اشاره به وظایف قانونی ارتش تصریح کرد: مأموریت ذاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در کنار سایر نیروهای مسلح، دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت کشور است و با افتخار این وظیفه را انجام می‌دهیم.

وی با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید نیروهای مسلح، از سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی یاد کرد و افزود: امروز حامل سلام فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرلشکر حاتمی، به مردم استان گیلان و شهرستان صومعه‌سرا هستم.

معاون طرح و برنامه و بودجه کل ارتش با تأکید بر پیوند عمیق نیروهای مسلح با هویت ملی و تاریخی ایران بیان کرد: ایران سرزمینی است که قدمتی چند هزار ساله دارد و مردان بزرگی در طول تاریخ برای دفاع از آن جان خود را فدا کرده‌اند؛ از این رو، دفاع از این سرزمین وظیفه‌ای همیشگی است.

وی با بیان اینکه برای نیروهای مسلح، پیروزی در میدان دفاع از وطن و شهادت در این مسیر هر دو افتخارآفرین است، خاطرنشان کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند ایران را فراموش کند یا نام آن را از یاد ببرد؛ این سرزمین نه قابل معامله است، نه قابل بخشیدن و نه قابل فراموش شدن.

رحمانی با اشاره به شهدای ناوهای دنا و جماران و شهدای یگان‌های پهپادی و هوافضا گفت: برای پاسداری از ایران، بهترین فرزندان این ملت تقدیم شده‌اند و با وجود همه دشواری‌ها، ایران همچنان پابرجا خواهد ماند.

خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند ملت ایران هستند

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی ارتش، ایران‌دوستی را از ویژگی‌های مشترک مردم کشور دانست و اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم و از جنس مردم بوده است و خدمت به ملت و دفاع از سرزمین، افتخاری بزرگ برای کارکنان ارتش محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا در پاسداری از ارزش‌های ملی و دینی افزود: خانواده‌های معظم شهدا با عشق، معرفت و وفاداری به ایران و اسلام، عزیزان خود را در مسیر دفاع از کشور تقدیم کردند و به همین دلیل از جایگاه والایی در میان مردم برخوردارند.

رحمانی با قدردانی از صبر و ایثار پدران و مادران شهدا تصریح کرد: خانواده‌های شهدا با تأسی از مکتب امام حسین (ع)، فرزندان خود را در مسیر دفاع از ایران اسلامی، اسلام و قرآن تقدیم کردند و ملت ایران همواره قدردان این فداکاری‌ها خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به حضور فرمانده کل ارتش در مناطق مختلف کشور و دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، مأموریت اصلی ارتش است و در کنار آن، خدمت‌رسانی به مردم و رفع محرومیت از مناطق کم‌برخوردار نیز با جدیت دنبال می‌شود.

اجرای بیش از هزار پروژه عمرانی توسط ارتش

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فعالیت‌های عمرانی و خدماتی این مجموعه در کشور گفت: ارتش امروز بیش از هزار پروژه عمرانی را در نقاط مختلف کشور در دست اجرا دارد و در کنار سایر نیروهای مسلح، برای آبادانی مناطق کم‌برخوردار تلاش می‌کند.

رحمانی با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی ارتش در شرایط دشوار افزود: در تمام مراحل جنگ‌های اخیر، هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی ارتش تعطیل نشد و این مجموعه هم‌زمان با انجام مأموریت‌های دفاعی، به فعالیت‌های عمرانی و خدمت‌رسانی به مردم نیز ادامه داد.

وی تأکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران خود را خدمتگزار مردم می‌داند و در کنار مأموریت دفاع از کشور، برای توسعه و آبادانی مناطق محروم و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم تلاش می‌کند.