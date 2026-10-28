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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

برداشت زعفران از ۱۱۰ هکتار مزارع قزوین آغاز شد

برداشت زعفران از ۱۱۰ هکتار مزارع قزوین آغاز شد

قزوین- مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قزوین گفت: عملیات برداشت زعفران از ۱۱۰ هکتار مزارع استان قزوین آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود کشاورزان امسال حدود ۳۰۰ کیلوگرم از این محصول برداشت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله‌فروش با اعلام آغاز برداشت زعفران در مزارع استان اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد امسال حدود ۳۰۰ کیلوگرم زعفران از سطح زیر کشت این محصول در استان تولید شود.

وی با اشاره به عملکرد مزارع زعفران افزود: متوسط برداشت این محصول در استان حدود چهار کیلوگرم در هکتار برآورد می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: شهرستان قزوین با ۴۱ هکتار و شهرستان تاکستان با ۳۱ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت زعفران را در استان دارند.

پیله‌فروش توسعه کشت زعفران را از فرصت‌های بخش کشاورزی برای تنوع‌بخشی به تولیدات و افزایش درآمد کشاورزان دانست و بر ظرفیت محصولات با ارزش اقتصادی بالا در بهبود درآمد بهره‌برداران تأکید کرد.

کد مطلب 6993089

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