برداشت زعفران از ۱۱۰ هکتار مزارع قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله‌فروش با اعلام آغاز برداشت زعفران در مزارع استان اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد امسال حدود ۳۰۰ کیلوگرم زعفران از سطح زیر کشت این محصول در استان تولید شود.

وی با اشاره به عملکرد مزارع زعفران افزود: متوسط برداشت این محصول در استان حدود چهار کیلوگرم در هکتار برآورد می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: شهرستان قزوین با ۴۱ هکتار و شهرستان تاکستان با ۳۱ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت زعفران را در استان دارند.

پیله‌فروش توسعه کشت زعفران را از فرصت‌های بخش کشاورزی برای تنوع‌بخشی به تولیدات و افزایش درآمد کشاورزان دانست و بر ظرفیت محصولات با ارزش اقتصادی بالا در بهبود درآمد بهره‌برداران تأکید کرد.