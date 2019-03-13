آغاز توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، امیرخسرو فخریان در خصوص تدابیر اتحادیه برای بازار شب عید گفت: اعضای این اتحادیه با برگزاری جشنواره‌ها، اعطای تخفیفات و فروش ویژه، جوایز متنوع، عرضه شفاف و سالم (مستقیم) انواع کالاهای اساسی و تنظیم بازاری در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و برقراری عدالت اجتماعی، گام برداشته و تلاش دارند شرایط لازم را برای ایجاد فضایی آرام و بدون دغدغه، نسبت به تأمین مایحتاج اساسی فراهم آورده تا مصرف‌کنندگان با خیالی آسوده، به استقبال بهار بروند.

وی با اشاره به افزایش ساعت‌کاری فعالان رسته پوشاک عضو اتحادیه نیز گفت: بر اساس نتایج حاصله از جلسات با وزارت صمت، تخفیفات بیشتری در حوزه پوشاک اعمال خواهد شد.

فخریان از توزیع روزانه ۱۰۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری به نرخ مصوب دولتی، به منظور کاهش قیمت گوشت مرغ در استان تهران خبر داد و افزود: این طرح مختص قشرخاصی نبوده و مصرف کنندگان می‌توانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای عضو اتحادیه، این کالا را دریافت کنند.

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچنین در خصوص وضعیت شکر تنظیم بازاری افزود: ظرفیت اعضای این اتحادیه ماهیانه ده هزار تن است که تا به حال، بخش عمده‌ای از میزان شکر مورد نیاز، جذب و بین مصرف‌کنندگان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه برنج تنظیم بازاری هندی نیز در سطح فروشگاه‌های عضو در حال توزیع است، ادامه داد: برای تخصیص و توزیع سایر اقلام تنظیم بازاری کالاهای شب عید، در حال رایزنی با مسئولان ستاد تنظیم بازار هستیم.

فخریان در ادامه با اشاره به وجود یکصد و بیست و هشت عضو و فعالیت بیش از ۳۲۰۰ شعبه فروشگاهی در کل کشور در ۱۰ رسته مختلف، اظهار داشت: ما با سرلوحه قرار دادن کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی، تمام توان خود را برای افزایش سطح رفاه اقتصادی بین عامه مردم به کار گرفته تا قدرت خریدی که در چند ماه گذشته به شدت افت کرده را تا حد ممکن ترمیم کنیم و هموطنان با آرامش و بدون دغدغه نسبت به تأمین مایحتاج اساسی خود اقدام کنند.

وی در ادامه گفت: ما همچون گذشته در اجرای هماهنگ سیاست‌های دولت در ساماندهی و ایجاد آرامش و ثبات در بازار به خصوص شب عید، گام بر می‌داریم.