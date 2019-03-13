برابری ارائه خدمات به خانواده شهدای مدافع حرم

حجت‌الاسلام محمد حسن کاویانی راد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره بزرگداشت روز شهدا گفت: شهدا اساسی‌ترین فرهنگ جامعه اسلامی یعنی فرهنگ ایثار و شهادت را در کشور نهادینه کردند. ۲۲ اسفند سالروز تأسیس بنیاد شهید است و ما مفتخریم که وظیفه خدمت رسانی به جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معزز شهدا را بر عهده داریم.

کاویانی راد همچنین درباره خانواده‌های شهدای مدافع حرم غیر ایرانی نیز توضیح داد: این خانواده‌ها نیز همچون دیگر خانواده‌های شهدای مدافع حرم کشور بوده و هیچ تفاوتی با خانواده شهدای ایرانی ندارند.

وی درباره ارائه خدمات به این خانواده‌های معزز شهدا، اظهار داشت: این خانواده‌های گرامی شامل خانواده شهدا بوده و خدماتی که به آنان و بازماندگان شهدای مدافع حرم ایرانی ارائه می‌شود، یکسان است. ما نیز برای خدمت به این خانواده‌های عزیز تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

وی با اشاره بر لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل چهارم و پنجم انقلاب عنوان کرد: امروزه در انتقال این فرهنگ به کودکان و نوجوانان نیازمند ادبیاتی قابل فهم و جذاب هستیم که این امر باید طریق خانواده و تعلیم و تربیت شکل گیرد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در پاسخ به این سوال که آیا تعامل یا همکاری خاصی با آموزش و پرورش برای ببین و آموزش فرهنگ ایثار به کودکان انجام شده است یا خیر، توضیح داد: برخی طرح‌ها و مباحث آموزشی به صورت ثابت در دروس پایه‌های مختلف تحصیلی وجود دارد اما تفاهم نامه یا همکاری دیگری برای اقدامات بیش‌تر انجام نشده است.

کاویانی راد تصریح کرد: در واقع باید ابتدا مفهوم ایثار اجتماعی را برای نسل کودک و نوجوانان تشریح کنیم سپس از طریق ترمیم هرم تعلیم و تربیت که شهادت در رأس آن قرار دارد، این فرهنگ را به صورت جدی تر وارد آموزه‌های آموزشی و پرورشی کنیم.

وی با بیان اینکه ترویج این فرهنگ بیشتر از طریق امور تربیتی امکان پذیر است، عنوان کرد: هرچند امور تربیتی امری گره خورده با آموزش و پرورش است، اما برای تأثیرگذاری در این زمینه باید علاوه بر مباحثی که در دروس آموزشی وجود دارد، با بر روی امور تربیتی و پرورشی کار کنیم.