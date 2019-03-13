رشد ۳ برابری اعتبارات مسکن مددجویان گلستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، اسکندر اسکندری اظهار کرد: هزار و ۹۹۱ خدمت مسکن در ۱۱ ماهه سال جاری با توجه به رشد سه برابری اعتبارات با تخصیص بیش از ۲۲ میلیارد تومان به مددجویان گلستانی ارائه شد.

وی با بیان این که مقاوم‌سازی و تأمین مسکن برای مددجویان تحت حمایت از اولویت‌های این نهاد است، عنوان کرد: سال گذشته برای ارائه ۹۴۳ خدمت مسکن به مددجویان گلستانی هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

اسکندری با اشاره به رشد دو برابری تعداد خدمات مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عنوان کرد: با توجه به‌ضرورت یک سرپناه امن برای نیازمندان و محرومان جامعه در ۱۱ ماهه سال جاری ۵۰۲ مددجوی گلستانی خانه‌دار شدند که نسبت به خرید و ساخت ۲۴۲ منزل مسکونی سال ۹۶ رشد دو برابری داشته است.

وی با اشاره به این که بر اساس سیاست‌های جدید اعلامی در سال ۹۸ همه ایتام خانه‌دار می‌شوند گفت: کمیته امداد استان گلستان دارای بیش از ۱۳۳ هزار نفر، ۷۲ هزار خانوار مددجوی گلستانی است که از این تعداد تاکنون ۱۰ هزار و ۷۰۰ خانوار فاقد مسکن در استان شناسایی‌شده‌اند که نیازمند سرپناه هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با توجه به‌ضرورت یک سرپناه امن برای نیازمندان و محرومان جامعه افزود: علیرغم خدمات این نهاد همچنان مددجویان گلستانی نیازمند چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکن شهری و ۶ هزار مسکن روستایی هستند.