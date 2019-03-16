آمادگی حوزه علمیه برای تربیت نیروهای زبده در عرصه تبلیغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تبلیغات اسلامی، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به سیر تحول در نظام تبلیغی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ مجموعه رسمی برای ساماندهی امور تبلیغی وجود نداشت و مردم در مناسبت‌های مذهبی احساس می‌کردند به مبلغان دینی نیاز دارند و با مراکز حوزوی قم و دفاتر مراجع تقلید تماس می‌گرفتند و سخنرانان چیره دست، مجالس را اداره می‌کردند.

وی گفت: با همه نارسایی‌ها و نابسامانی‌هایی که کار تبلیغی در گذشته داشته، مردمی بودن امور تبلیغی یکی از ویژگی‌های آن زمان بوده و مردم عهده دار کار تبلیغ دین بودند.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی تأسیس شد که اقدامی بجا بود و شخصیت‌های بزرگواری در رأس این مجموعه قرار گرفتند و کارهای خوبی انجام شد اما به تدریج، مردمی بودن امور تبلیغی کمرنگ شد. اکنون هر چه تلاش می‌شود رابطه مردم با مبلغان دینی به حالت قبل برگردد نمی‌شود.

امام جمعه قم بر لزوم تأمین محتوای مورد نیاز مبلغان دینی در سفرهای تبلیغی تاکید کرد و اظهار داشت: اقداماتی برای تأمین محتوایی نیازهای مبلغان دینی انجام می‌شود ولی بین آنچه که مردم نیاز دارند و آنچه روحانیون برای تبلیغ آماده می‌کنند فاصله زیادی وجود دارد.

آیت‌الله حسینی بوشهری، تدوین پرونده تبلیغی برای هر منطقه را یکی از ضرورت‌های تبلیغ مؤثر دانست و تاکید کرد: همان گونه که در امور نظامی کوچک‌ترین حرکت دشمنان رصد می‌شود در فعالیت‌های تبلیغی هم باید دیده‌بانی همه جانبه داشته باشیم.

معاون جامعه مدرسین بر لزوم تبیین مفاهیم دینی متناسب با نوآوری‌ها و نیازهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: فضای تبلیغ دین باید به گونه‌ای باشد که اعتقادات مردم تحت تأثیر تکانه‌های اقتصادی قرار نگیرد.

وی آمادگی حوزه علمیه را برای تربیت نیروهای زبده در عرصه تبلیغ و همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی را اعلام کرد و افزود: همه باید کمک کنیم فضای تبلیغی در طراز انقلاب اسلامی باشد.

آیت‌الله حسینی بوشهری گفت: تبلیغ دین یک کار تخصصی است و باید چهره‌هایی تربیت شوند که در سطح ملی نقش آفرین باشند.