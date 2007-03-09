خوردن سویا حافظه را تقویت می کند

پروفسور منوچهر جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : تحقیقات طولانی مدت صورت گرفته روی دانه روغنی سویا نشان داده است این دانه مفید به رغم خواص بی شمار هنوز ناشناخته مانده است.

وی افزود: اصولا سبد غذایی ایرانیان سنتی است و از دیرباز جایی برای سویا در این سبد منظور نشده است اما به لحاظ پذیرش طعم و مزه سویا در ذائقه ایرانیان می توان برنامه ریزی های متعددی برای گنجاندن سویا در غذاهای ایرانی کرد.

جعفریان خاطرنشان کرد: سویا دارای ارزش غذایی فراوان است و به خصوص مواد حیاتی از جمله پروتئین و لسیتین در آن بسیار ارزشمند است.

وی گفت: خوردن سویا همراه با سیب زمینی و ذرت می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای گوشت قرمز باشد و به خصوص این امر برای افرادی که دارای کلسترول خون و نقرس هستند توصیه می شود.

جعفریان تاکید کرد: همچنین سویا دارای خواص درمانی متعدد از جمله جلوگیری از سکته های قلبی و مغزی و رسوبات عروقی است و در پیشگیری از بیماری های دستگاه گوارش به خصوص سرطان روده نقش مهمی دارد.

وی یادآور شد: جلوگیری از نازایی و ریزش مو و حفظ سلامت پوست ازدیگر خواص سویاست که مورد غفلت قرار گرفته اند و به خصوص خانم ها به منظوز حفظ سلامت پوست و موی خود می توانند از این دانه گیاهی ارزشمند به صورت خوراکی یا موضعی استفاده کنند.

جعفریان پیشنهاد داد: به مردم تشویق مردم به مصرف سویا تولید کنندگان آن و مسئولان ذیربط سیاست های تشویقی اتخاذ کنند و سویا مانند میگو و قارچ که در سال های اخیر به خانه های ایرانیان راه یافته است به سفره های ایرانی افزوده شود.