اقامت ۹۲۶ هزار مسافر - شب در مازندران

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفندماه ماه به به رغم بارندگی و سیل در استان شاهد سفر و اقامت بیش از ۹۲۶ هزار نفر – شب در استان بودیم.

وی افزود: پیش بینی می‌شود با بهتر شدن شرایط جوی و بازشدن محورها میزان اقامت مسافران نوروزی در استان رشد چشمگیری داشته باشد.

وی با بیان اینکه نوروز سال قبل بیش از ۱۵ میلیون مسافر – شب در استان اقامت کردند گفت: پیش بینی می‌شود به دلیل مسائل به وجود آمده در حوزه ارز، گردشگری داخلی امسال رونق بیشتری داشته باشد.

فرزانه، ظرفیت اقامت رسمی در استان را بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شب بیان کرد.