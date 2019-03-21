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۱ فروردین ۱۳۹۸، ۸:۲۳

در گفتگو با مهر بیان شد:

اقامت ۹۲۶ هزار مسافر - شب در مازندران

اقامت ۹۲۶ هزار مسافر - شب در مازندران

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی مازندران میزان اقامت مسافران نوروزی در استان را بیش از ۹۲۶ هزار نفر اعلام کرد.

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفندماه ماه به به رغم بارندگی و سیل در استان شاهد سفر و اقامت بیش از ۹۲۶ هزار نفر – شب در استان بودیم.

وی افزود: پیش بینی می‌شود با بهتر شدن شرایط جوی و بازشدن محورها میزان اقامت مسافران نوروزی در استان رشد چشمگیری داشته باشد.

وی با بیان اینکه نوروز سال قبل بیش از ۱۵ میلیون مسافر – شب در استان اقامت کردند گفت: پیش بینی می‌شود به دلیل مسائل به وجود آمده در حوزه ارز، گردشگری داخلی امسال رونق بیشتری داشته باشد.

فرزانه، ظرفیت اقامت رسمی در استان را بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شب بیان کرد.

کد مطلب 4572997

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