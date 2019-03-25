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۵ فروردین ۱۳۹۸، ۲۱:۲۳

وزیر علوم به پویش هلال احمر برای کمک به سیل زدگان پیوست

وزیر علوم به پویش هلال احمر برای کمک به سیل زدگان پیوست

وزیر علوم به پویش جمعیت هلال احمر برای کمک به سیل زدگان کشور پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در راستای کمک به هموطنان سیل‌زده، با انتشار پیامی در اینستاگرام، به پویش جمعیت هلال احمر پیوست.

وی در این پیام آورده است: «اکنون که سیل ویرانگر همزمان با رستاخیز طبیعت و فرا رسیدن بهار، دلخوشی‌ها و شادی‌های عید را برای هموطنان عزیز در استان‌های شمالی کشور تلخ کرده و برخی شهرها و روستاها را درگیر کرده است، من به همراه خانواده‌ام به پویش هلال احمر برای کمک به سیل‌زدگان استان‌های گلستان و مازندران می‌پیوندیم و شما را نیز به این امر خیر دعوت می‌کنیم.»

کد مطلب 4575612
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