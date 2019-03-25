وزیر علوم به پویش هلال احمر برای کمک به سیل زدگان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در راستای کمک به هموطنان سیلزده، با انتشار پیامی در اینستاگرام، به پویش جمعیت هلال احمر پیوست.
وی در این پیام آورده است: «اکنون که سیل ویرانگر همزمان با رستاخیز طبیعت و فرا رسیدن بهار، دلخوشیها و شادیهای عید را برای هموطنان عزیز در استانهای شمالی کشور تلخ کرده و برخی شهرها و روستاها را درگیر کرده است، من به همراه خانوادهام به پویش هلال احمر برای کمک به سیلزدگان استانهای گلستان و مازندران میپیوندیم و شما را نیز به این امر خیر دعوت میکنیم.»
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