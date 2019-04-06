کنفرانس «اهمیت معاصر از طبیعت گرایی هگلی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «اهمیت معاصر از طبیعت گرایی هگلی: نتایج فلسفی و بین رشته‌ای» در روزهای ۱۹ تا ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ در پارما- ایتالیا برگزار می‌شود.



این کنفرانس با هدف پاسخگویی به این سوالات برگزار می‌شود: طبیعت گرایی هگلی چیست و چرا از نظر فلسفی مرتبط است؟ آیا فلسفه هگل می‌تواند فهم ما را در موضوعاتی که مربوط به رشته‌های مختلف، بهبود بخشد؟ آیا گفت وگو میان تفکر هگلی و رشته‌های دیگر از لحاظ روش شناختی امکان پذیر است؟



بر این اساس موضوع کنفرانس شامل مباحثی چون مفهوم هگل از روح و طبیعت گرایی، اراده آزاد و فلسفه عمل، نقش مفهوم زندگی در فلسفه هگل، شناخت اجتماعی، شناخت پذیری، فلسفه هگل و علوم طبیعی، کار اجتماعی و حوزه اقتصادی است.



جنبه‌های بین رشته‌ای مرتبط نیز شامل، علوم اجتماعی، مشکل ذهن و بدن، رابطه بین زندگی و ذهن، زیست‌شناسی و فلسفه زیست‌شناسی، روانشناسی تکاملی و علوم شناختی و مغز است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس hegnat.project@gmail.com در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۸۶۹۸ مراجعه گردد.