حضور ۱۸ داور ایرانی و ۸ داور خارجی در مسابقات قرآن طلاب علوم دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی قاسمی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم برای تشریح نحوه برگزاری مسابقات سومین دوره قرآن کریم ویژه طلاب دینی به میزبانی قم برگزار شد، گفت: از ۶۰ کشور جهان که نمایندگانی را برای حضور در این مسابقات انتخاب کردند ۵۲ هزار نفر از ۳۳ کشور انتخاب شدند.

وی بیان کرد: در این دوره از مسابقات ۱۸ داور ایرانی و ۸ داور خارجی به داوری این مسابقات خواهند پرداخت داوران انتخابی از چهره‌های بارز قرآنی هستند و در این امر سهم استان قم در زمینه داوری برجسته و در مسابقات ملی و بین‌المللی ممتاز هستند که این داوران از سوی کمیته فنی انتخاب شدند.

رئیس بخش فنی سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن طلاب علوم دینی افزود: طلاب دینی از قاره آمریکا، آسیا، آفریقا و کشورهای حوزه عربی در این مسابقات حضور دارند و کشورهایی مانند آمریکا، موریتانی، افغانستان، عراق و سوریه، لبنان، چاد، هندوستان و اندونزی همچنین تونس، کامرون، روسیه و ساحل عاج، سیرالئون کرواسی ترکیه و آلبانی، فلسطین و کنیا نمایندگانی را ارسال کردند.

طراز اول بودن مسابقات بین‌المللی قرآن کریم کشور

وی اظهار داشت: با توجه به برگزاری مسابقات قرآنی در اندونزی و چند کشور اسلامی ولی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در کشور ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و باید گفت این مسابقات به عنوان بزرگترین مسابقات قرآنی جهان اسلام و در طراز اول قرار دارد.

رئیس فنی سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم طلاب دینی گفت: به کشور مصر که به دارای شاخص‌ترین قاریان و داوران قرآنی است دعوت نامه و فراخوانی ارسال شد قاریان مصری علاقه بسیاری برای حضور در کشور ایران و مشارکت در این مسابقات دارند ولی به دلیل مخالفت و ممانعت دولت خود در این مسابقات حضور ندارند.

به گفته وی، همزمان با این مسابقات بین‌المللی در بخش بزرگسال، دانش آموزان و بانوان، نابینایان در تهران برگزار می‌شود و با توجه به ظرفیت دینی استان قم و وجود حوزه علمیه و جامعه المصطفی طلاب دینی جهان اسلام برای حضور در این مسابقات از فردا برای مشارکت در این مسابقه معنوی به قم می‌آیند.