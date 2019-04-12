به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر صالح‌پور رئیس اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی «یونیمای ایران» گفت: برای دستیابی به تبادلی خلاقانه و حرفه ای میان نمایشگران عروسکی سراسر دنیا و برداشتن مرزهای جغرافیایی، سیاسی و زبانی و به منظور تبادل تجربه و اطلاعات بیشتر، مرکز یونیمای جهانی همزمان با برگزاری جشنواره نمایش عروسکی «ریازانسکی اسمو ترینی» اقدام به برگزاری دوره ای آموزشی خواهد کرد که در آن جوان ترین نمایشگران عروسکی سراسر جهان حضوری همدل و همراه خواهند داشت و پس از آموزش های لازم اثری نمایشی را آماده و در همان جشنواره اجرا خواهند کرد.

وی افزود: عنوان این نمایش «همه زیر نور یک ماه زندگی می کنیم» خواهد بود که تجلی و نماد همبستگی هنرمندان عروسکی جهانی است. این دوره آموزشی، هنری تحت نظر ۲ تن از اساتید عروسکی روسیه کونتسا تتیف و ویکتورآنتونف بوده و اختصاص به نمایشگران جوان زیر ۳۵ سال دارد. زمان برگزاری این دوره آموزشی نیز از ۱۴ تا ۱۸ سپتامیر برابر با ۲۳ تا ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

وی با تشریح فراخوان این برنامه عنوان کرد: این دوره آموزشی زمینه مناسبی جهت جوانگرایی در نمایش عروسکی و یونیمای جهانی است و برآن است تا زمینه حضور نمایشگران جوان عروسکی را برای آموزش و فراگیری هر چه بیشتر، فراهم کند. خوشبختانه جشنواره «ریازان» روسیه با همکاری یونیمای جهانی جهت تسهیل شرکت نمایشگران عروسکی امکانات مناسبی را فراهم کرده است.

صالح‌پور افزود: حضور و تلاش نمایشگران عروسکی و خانواده تئاتر عروسکی ایران در طی سالیان اخیر در صحنه های داخلی و جهانی فعالیت های درخشانی را از خود به نمایش گذاشته و علاوه بر در اختیار داشتن چهار کرسی در مرکز یونیمای جهانی یکی از کشورهایی است که بیشترین اعضا را داشته و در زمینه برگزاری جشنواره های بین المللی و سمینارهای پژوهشی همکاری و تعاملاتی را نیز داشته است. یونیمای ایران ضمن ترجمه طرح مذکور آمادگی خود را جهت مشارکت هر چه بیشتر نمایشگران ایرانی در این جشنواره اعلام داشته و بر حسب وظیفه و مسئولیت حمایتی خود آماده هر گونه همکاری خواهد بود.

دوره آموزشی مذکور از ۶ تا ۹ سپتامبر برابر با ۱۵ تا ۲۸ شهریور در کنار جشنواره برگزار خواهد شد. بدیهی است زبان مورد استفاده در این دوره انگلیسی خواهد بود.

علاقه مندان و واجدین شرایط می بایست در ویدئویی کوتاه به این پرسش که از این رزیدنسی چه اهداف و انتظاری دارند، پاسخ داده و دلیل شرکت خود را به سایت gouth@unuma.org تا ۳۰ آوریل برابر با ۱۰ اردیبهشت ماه ارسال کنند.

متقاضیان همچنین می‌بایست فرم تقاضای شرکت در این دوره آموزشی را از سایت https:google/forms/pu۴eGhbaiskfwi اخذ کرده و به سایت بالا ارسال کنند.