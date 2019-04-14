مالیات چالش جدید دموکراتها و ترامپ/ دونالد تا ۲۳ آوریل فرصت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دموکرات‌ها به اداره خدمات درآمدهای داخلی (IRS) هشدار داده‌اند که باید تا تاریخ ۲۳ آوریل گزارش مالیات پرداخت شده از سوی ترامپ در طول شش سال گذشته منتشر شود و در غیر این صورت این اقدام آنها نوعی سرپیچی از دستور حساب شده و می‌تواند منجر به ارجاع پرونده به دادگاه عالی آمریکا شود.

این درحالی است که «میک مولوانی» رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت که درخواست‌ها برای فاش‌کردن اظهارنامه مالیاتی ترامپ «حربه سیاسی» است و دلایل سیاسی در بین این دلایل جایی ندارند.

«ریچارد نیل» رئیس کمیته «امکانات مالی» مجلس نمایندگان آمریکا، پیشتر از اداره خدمات درآمد داخلی، زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری، خواسته بود نسخه‌ای از اظهارنامه شش ساله شخصی دونالد ترامپ و برخی از تجارت‌هایی که وی تحت هدایت داشت را در اختیار کنگره قرار دهد.

کمیته «امکانات مالی» مجلس نمایندگان، کمیته اصلی این نهاد قانون‌گذاری در تدوین قوانین و ضوابط مالیاتی، تعرفه‌ها و دیگر اقدامات درآمدزا است.

میک مولوانی با اشاره به انتشار اظهارنامه گفته این اتفاق نخواهد افتاد و آنها این را به‌خوبی می‌دانند.

سخنان مولوانی بی‌شباهت به گفته‌های وکیل شخصی ترامپ نیست که اظهار کرده بود درخواست دموکرات‌ها، اگر برآورده شود، پایه‌گذار رویه‌ای خطرناک می‌شود.

تا زمان رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۱۶، سنت و رویه معمول بر این بود که فرد نامزد برای ریاست جمهوری ایالات متحده اظهارنامه مالیاتی خود را در اختیار عموم می‌گذارد، اما ترامپ از این کار خودداری کرد.