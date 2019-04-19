تماشاگران گرگان کم نظیر بودند/فدراسیون باافراد خاطی برخورد می کند

حمید گرامیان در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پایان بازی تیم‌های شهرداری گرگان و شیمیدر تهران در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال اظهار کرد: حدوداً ۱۵ سال به عنوان ناظر به گرگان آمده ام اما به جرأت می گویم رفتار تماشاگران در این دو بازی (نیمه نهایی) بسیار متفاوت بود و از آنها تشکر می‌کنم.

گرامیان با بیان اینکه گرگان مهد بسکتبال ایران است، افزود: تماشاگران گرگانی به خوبی بسکتبال را می‌فهمند و حضور پرشوری در سالن دارند اما امروز رفتار آنها کم نظیر بود.

وی با اشاره به حساسیت و فشار بازی که منجر به حاشیه‌هایی در طول مسابقه شد، اظهار کرد: ما همیشه به این فشار و شرایط عادت داشته ایم و می‌دانیم که تیم‌هایی که عقب هستند به حاشیه سازی روی می‌آورند و این موضوع برای ما تازگی نداشت.

ناظر بازی شهرداری گرگان و شیمیدر تهران درباره همکاری تیم میزبان اظهار کرد: قطعاً انتظارات ما از تیم میزبان بیشتر است و طی این دو بازی همکاری بسیار خوبی با ما داشتند و خوشبختانه نظم و امنیت بسیار خوبی حاکم بود.

گرامیان با تمجید از مأموران امنیتی گفت: برای اولین بار حدود ۱۵۰ نیروی انتظامی و حراستی در سالن حضور فعال داشتند که از این افراد تشکر می‌کنم.

وی در پایان در مورد اتفاقات حاشیه‌ای در طول بازی‌ها بیان کرد: من تمام مشاهدات خود را در قالب گزارش به فدراسیون ارائه خواهم داد و فدراسیون برای تیم‌ها یا افراد خاطی تصمیمات لازم را خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان با پیروزی در بازی امروز مقابل شیمیدر تهران در مجموع با کسب سه پیروزی از مجموع چهار بازی به فینال لیگ برتر بسکتبال صعود کرد.