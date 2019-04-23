سهام آسیایی اندکی رشد کرد/ سهام چین پایین آمد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز سه‌شنبه، درحالی که انتظار می‌رود پس از تعطیلات طولانی عید پاک، این هفته، بیش از ۱۴۰ شرکت تحت شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، درآمدهای سه ماهه خود را اعلام کنند، سهام آسیایی اندکی رشد کردند.

داده‌های تاجران اروپایی نشان می‌دهد که سهام این قاره، معاملات امروز را بدون تغییر آغاز کرده‌اند، که البته در این میان شاخص فوتسی انگلیس ۰.۱۵ درصد افت کرده است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۱ درصد رشد کرد، درحالی که نیکی ژاپن ۰.۱۹ درصد بالا آمد.

شاخص‌های سهام چین با نگرانی از اینکه پکن سرعت ارائه تسهیلات را در سیاست‌گذاری مالی خود کاهش دهد، به افت خود ادامه دادند. کامپوزیت شانگهای ۰.۴۱ درصد از ارزش خود را از دست داد. این درحالی بود که در بازارهای هنگ‌کنگ شاخص هانگ‌سنگ تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۹۵ درصد جهش کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۱۷ درصد رشد کرد.

تحلیل‌گران معتقدند پیام مقامات چین برای تضمین سیاست‌گذاری مالی‌ای که نه خیلی سخت‌گیرانه باشد و نه خیلی فضا را تسهیل کند - درحالی که نگرانی در مورد رشد بدهی افزایش یافته است- بیشتر به معنای کاهش ارائه تسهیلات است. این برداشت باعث شده است که سهام چین بدترین افت خود در ۴ ماه اخیر را در روز دوشنبه ثبت کنند و امروز هم این افت ادامه پیدا کند.

در بازار ارز دلار در برابر ین ژاپن ۰.۱ درصد افت کرد و به نرخ ۱۱۱.۸۲ رسید و شاخص دلار در برابر ۶ ارز مهم جهان، ۰.۲ درصد پایین آمد و در ۹۷.۳۰۳ واحد تثبیت شد.