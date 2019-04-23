به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه‌ها افزود: خوشبختانه با اجرای اقدامات پیشگیرانه بارندگی‌های اخیر و سیل هیچ‌گونه خسارتی به موزه‌های کشور وارد نکرده است.

او تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده بارندگی و جاری شدن سیل، برای احتیاط برخی مخازن موزه‌ها خالی و یا جا به جا شد تا در صورت نفوذ آب به موزه، آثار تاریخی آسیب نبیند.

کارگر یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان‌های درگیر سیل با ایجاد سیل بند و با استفاده از گونی‌های شن مانع از نفوذ آب به موزه‌ها شدند، برخی موزه‌ها هم برای جلوگیری از بروز خسارت احتمالی در زمان جاری شدن سیل تعطیل شدند تا امکان اجرای اقدامات پیشگیرانه وجود داشته باشد.

مدیرکل امور موزه‌ها اضافه کرد: برخی اماکن تاریخی مانند قلعه فلک‌الافلاک که کاربری موزه‌ای نیز داشتند همچنان تعطیل هستند که به محض انجام امور کارشناسی و تکمیل بررسی‌ها، این موزه نیز بازگشایی می‌شود.

او گفت: تمام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از نفوذ آب و خسارت سیل به موزه‌ها در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و لرستان به طور کامل اجرا شده است و نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی در اولویت برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان‌ها و اداره‌کل موزه‌ها است.