تهیه بسته های غذایی کاربردی در مواقع بحران

دکتر سید مهدی زیارت نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان تنها مرکز تحقیقات کاربردی مستقل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه تخصصی صنایع غذایی و بر اساس اسناد بالادستی یکی از مأموریت‌های خود را رفع چالش‌های ملی در کشور بخصوص تعیین جیره‌های غذایی برای شرایط بحران قرار داده است.

وی با بیان اینکه در کشور حدود ۷۵ درصد بلایای طبیعی شناخته شده بیان کرد: بلایای طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان و سایر موارد هستند؛ به عبارت دیگر ایران مقام سوم وقوع بلایای طبیعی در جهان را داراست.

وی ادامه داد: بر این اساس لزوم توجه به تغذیه به هموطنان درگیر در این حوادث بخصوص در ۷۲ ساعت اولیه بسیار حائز اهمیت است.

زیارت نیا تاکید کرد: در این راستا پیش بینی بخش عمده نیازهای تغذیه‌ای برای طیف‌های مختلف سنی، جنسیتی، با بهره مندی از قابلیت التیام بخشی به مشکلات روحی و روانی، عدم ایجاد تبعات بعدی ناشی از مواد غذایی برای مصرف کننده و ماندگاری بالا و سایر ملاحظات در تهیه یک بسته غذایی بسیار حائز اهمیت است.

به گفته وی، از طرف دیگر قابلیت تهیه سریع و توزیع به موقع در شرایط مختلف جغرافیایی از دیگر عواملی هستند که برای یک بسته شرایط بحران باید مد نظر قرار بگیرد.

معاون پژوهشی مؤسسه علوم و صنایع غذایی گفت: این مؤسسه وظایف حاکمیتی خود و در قالب برنامه‌های راهبردی تهیه بسته‌های غذایی شرایط بحران را جز اولویت‌های خود قرار داده است و بر همین اساس برنامه‌های عملیاتی کوتاه، میان و بلند مدت خود را در این زمینه تدوین کرده است.

وی در خصوص این برنامه‌ها خاطر نشان کرد: ما در برنامه کوتاه مدت خود اقدام به تدوین یک بسته ۲۴ ساعته غذایی عام بر اساس محصولات تولیدی موجود بازار ایران کرده‌ایم.

وی ادامه داد: اجزای این بسته ضمن تأمین نیاز غذایی برای ۲۴ ساعت دارای قابلیت بسته بندی به صورت فردی و گروهی برای حالت‌های مختلف امداد رسانی است.

زیارت نیا با بیان اینکه همچنین در برنامه‌های میان مدت و بلند مدت، تعیین بسته‌های غذایی با مشخصه تأمین حداکثر نیازهای تغذیه‌ای با اجزای متنوع برای مصرف کنندگان متفاوت در حداقل حجم و ماندگاری بالا هدف گذاری شده است، گفت: این محصولات می‌تواند علاوه بر کاربرد شرایط بحران برای تغذیه کوهنوردان و سایر اقشار مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: البته این بخش علاوه بر لزوم انجام پژوهش‌های گسترده در زمینه فرمولاسیون و بسته بندی، نیازمند سرمایه گذاری در بخش تولید صنعتی است.

وی خاطر نشان کرد: موفقیت در این بخش نیازمند حمایت مادی و معنوی، تشریک مساعی و نیز سرمایه گذاری بهره برداران این محصولات که عمدتاً سازمان‌های حاکمیتی مانند هلال احمر، ستاد مدیریت بحران کشور، پدافند غیر عامل و هستند، است.

وی عنوان کرد: لذا در صورت تعامل سازمان‌های مربوطه این مؤسسه آمادگی دارد عمده توان علمی اعم از نرم افزاری و سخت افزاری خود را در جهت تحقق اهداف نظام در زمینه انجام پروژه‌های لازم تا مرحله تولید دانش فنی اقدامات لازم را به انجام برساند.