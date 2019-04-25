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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۰۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تبادل کپی رایت ۲۴ کتاب توسط نشرهای داستان و هوانگ

تبادل کپی رایت ۲۴ کتاب توسط نشرهای داستان و هوانگ

مدیرمسئول نشر داستان از امضای قرارداد چاپ ۲۴ کتاب چینی در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

سحر توکلی مدیرمسئول نشر داستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دیروز چهارشنبه ۴ اردیبهشت همزمان با اولین روز برپایی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، طی مراسمی تفاهمنامه همکاری مان با نشر هوانگ از شرکت انتشارات الکترونیک و صوتی پیترل گوانگ دونگ را امضا کردیم.

وی افزود: به موجب این تفاهمنامه، کپی رایت سری کتاب‌های آموزشی یادگیری زبان چینی با شادی از سطح A۱ تا ۳B درقالب ۱۲ جلد کتاب همراه با لوح فشرده و نرم افزار آموزشی منتقل شد.

این مدیر نشر در ادامه گفت: این تفاهمنامه در واقع بخش اول همکاری ما با این مؤسسه انتشاراتی است و بناست پس از اجرایی شدن بخش‌هایی از تفاهمنامه و شروع چاپ کتاب‌ها، فاز دوم تفاهمنامه را هم در دستور کار قرار دهیم. به این ترتیب در مجموع ۲۴ عنوان کتاب در سطوح مختلف چاپ خواهیم کرد.

توکلی گفت: مدت قرارداد همکاری مان، ۵ ساله پیش بینی شده و کلیه حقوق انتشار و ترجمه و توزیع این مجموع کتاب‌ها در اختیار نشر داستان قرار گرفته است. همچنین پیش بینی‌هایی نیز در زمینه ترجمه آثار ادبی معاصر چینی به زبان فارسی و ترجمه آثار پر مخاطب ایرانی به زبان چینی انجام شده که همکاری سایر ناشران فعال عرصه ادبیات را می‌طلبد.

کد مطلب 4599753

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