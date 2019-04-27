ترانزیت ریلی در راه آهن جنوب شرق کشور ۱۸۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن جنوب شرق، مجید ارجونی اظهار داشت: میزان ترانزیت کالا، فروردین ماه امسال در راه آهن جنوب شرق پنج هزار و ۴۵۶ تن بوده که نسبت به یک هزار و ۹۴۹ تن مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: سیمان، قیر، گوگرد و فوتس اویل عمده کالاهای صادراتی از طریق این خط ریلی به کشور پاکستان بوده است.

مدیرکل راه آهن جنوب شرق ادامه داد: همچنین عمده کالاهای وارداتی در این مسیر چتایی، برنج خوراکی و عمده کالاهای ترانزیتی شامل گوگرد، قیر و آهن آلات قراضه بوده است.

وی گفت: در فروردین ماه امسال ۱۷ هزار و ۶۶۵ تن کالا در راه آهن جنوب شرق تخلیه شده که نسبت به ۱۶ هزار و ۱۶۰ تن مدت مشابه پارسال رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.