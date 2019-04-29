ذخیره مواد معدنی مس سونگون ورزقان به ۹۰۰ میلیون تن افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بنیاسدیراد ظهر امروز دوشنبه از بخشهای مختلف مجتمع معدنی مس سونگون ورزقان بازدید و در جریان اجرای طرحهای توسعهای این معدن قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در بازدید از مجتمع معدنی مس سونگون اظهار کرد: بر اساس نتایج اکتشافی ذخیره قابل برداشت معدن مس سونگون از ۳۸۰ میلیون تن به حدود ۹۰۰ میلیون تن افزایش یافته است.
محمدرضا بنیاسدیراد افزود: از این رو برای برداشت کامل از این ذخیره باید حوزه جغرافیایی معدن مس سونگون گسترش یابد تا امکان ارسال ماده معدنی برای طرحهای توسعه فاز ۳ تغلیظ و کارخانجات ذوب و پالایشگاه فراهم شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در جلسه تولید مجتمع مس سونگون با هدف بررسی آمار تولیدی و طرحهای توسعهای این مجتمع در سال جاری حضور یافت.
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