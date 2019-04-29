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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۵۲

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

ذخیره مواد معدنی مس سونگون ورزقان به ۹۰۰ میلیون تن افزایش یافت

ذخیره مواد معدنی مس سونگون ورزقان به ۹۰۰ میلیون تن افزایش یافت

ورزقان - مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از افزایش ذخیره قابل‌ برداشت معدن مس سونگون ورزقان به ۹۰۰ میلیون تن در اکتشافات جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بنی‌اسدی‌راد ظهر امروز دوشنبه از بخش‌های مختلف مجتمع معدنی مس سونگون ورزقان بازدید و در جریان اجرای طرح‌های توسعه‌ای این معدن قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در بازدید از مجتمع معدنی مس سونگون اظهار کرد: بر اساس نتایج اکتشافی ذخیره قابل برداشت معدن مس سونگون از ۳۸۰ میلیون تن به حدود ۹۰۰ میلیون تن افزایش یافته است.

محمدرضا بنی‌اسدی‌راد افزود: از این رو برای برداشت کامل از این ذخیره باید حوزه جغرافیایی معدن مس سونگون گسترش یابد تا امکان ارسال ماده معدنی برای طرح‌های توسعه فاز ۳ تغلیظ و کارخانجات ذوب و پالایشگاه فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در جلسه تولید مجتمع مس سونگون با هدف بررسی آمار تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای این مجتمع در سال جاری حضور یافت.

کد مطلب 4603543

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