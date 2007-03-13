شوراها و شهرداری ها از مجلس گلایه دارند

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی چمران صبح امروز در سیصد و دهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به لوایح تصویب شده در خصوص امور مربوط به شهرداری ها طی روزهای اخیر ، گفت: انتظار داشتیم که حداقل با شورای شهر تهران که کنار گوششان هستیم و یا با شورای عالی استانها که کنار دستشان هستیم به عنوان کسانی که دستی بر آتش دارند مشورت شود اما در رابطه با هیچ یک از لوایح چنین اقداماتی صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه لوایح تصویب شده مشکلات عدیده ای را برای شهرداری های کشور به وجود خواهد آورد ، خاطر نشان کرد: در مفاد تبصره 13 در سال 86 که روز گذشته به تصویب رسید به هیچ یک از اصلاحات و پیشنهادات توجهی نشده است و این تبصره به عنوان یک موضوع کلان بدون توجه به جزئیات به تصویب رسیده است.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص تخفیف یا لغو دریافت عوارض از اقشار مختلف برای نوسازی بافتهای فرسوده تاکید کرد: اصل این کار بسیار خوب است اما انتظار داشتیم که مجلس در ازای چنین تصمیمی منبع درآمدی دیگری برای شهرداری تعیین می کرد ، برای وزارت مسکن مشخص شده است اما برای شهرداری ها مشخص نیست.

وی افزود: رقم یک میلیارد تومانی که برای تامین درآمد حذف شهرداری ها از محل تخفیف یا لغو عوارض توسط مجلس پیش بینی شده شوخی بیش نیست و بهتر است مجلس با حذف این رقم آبروی ما را بیش از این نبرد ، اختصاص چنین رقمی جز گول زدن شاید چیز دیگری نباشد.

چمران در پایان اظهارات خود بار دیگر تاکید کرد: شهرداری ها ، مخصوصا شهرداران کلانشهرها به شدت از این مسایل گلایه مند هستند اگر فرصت بررسی لوایح کم است این به معنای آن نیست که آنها بدون کار کارشناسی به تصویب برسد.