کلیه خدمات پیشگیری و توانبخشی به سازمان بهزیستی واگذار شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 86 کل کشور بر اساس بند (ق) تبصره 14 وزارت رفاه وتامین اجتماعی را مکلف کردند از محل ردیف 503916 قسمت چهارم این قانون، ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای باشند و بیست بیست هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال) را با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری، کشور (شهرداری ها) و سامزان اوقاف وامور خیریه پرداخت نماید.

همچنین مقرر شد به منظور تامین یارانه دارو و شیر خشک اعتبار ردیف 503788 و 503930 جمعا مبلغ دو هزار و یکصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد میلیون ریال بر اساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یارانه دارو و شیر خشک در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار خواهند گرفت.

مبلغ 623 میلیارد ریال اعتبار در قالب ردیف 503917 قسمت چهارم این قانون به منظور ذخیره سازی استراتژیک داروهای حیاتی در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.

بر اساس بند (ت) تبصره 14 سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف شدند به منظور اجرای طرح بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه های جاری طرح فوق به نسبت برابر توسط بیمه شده دولت و سازمانهای بیمه گر تامین خواهد شد. آئین نامه اجرای این بند ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین بر اساس ببند (ث) نیز مقرر شد 5 درصد از اعتبارات پژوهش های کاربردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقاء سطح سلامت جانبازان شیمایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.

مبلغ 50 میلیارد ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) قرار می گیرد.

نمایندگان همچنین بر اساس در بازگشت به لایحه دولت در بند شش تبصره 14 تصویب کردند به منظور بهبود خدمات به محرومین واقشار آسیب پذیر و ساماندهی تمرکز خدمات قابل ارایه به آنان خدمات حمایتی به محرومین و اقشار نیازمند توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات پیشگیری و توانبخشی توسط سازمان بهزیستی انجام شود.