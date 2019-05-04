اعزام بیش از ۱۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف کرمانشاه

حجت‌الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعزام مبلغین در ماه مبارک رمضان گفت: پیش بینی بیش از ۱۵۰۰ مبلغ را برای رمضان امسال در استان کرمانشاه داریم.

وی افزود: این ۱۵۰۰ مبلغ از بین خواهران و برادران و همچنین مبلغان کرمانشاهی، اعزامی از قم و مراکز سایر استان‌ها خواهند بود که به مناطق محروم و فاقد روحانی استان کرمانشاه طی ماه مبارک رمضان اعزام می‌شوند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: مبلغان اعزامی از مراکز استان‌ها و شهرهایی چون قم، مشهد، اصفهان، همدان و کاشان به استان کرمانشاه اعزام می‌شوند.

وی بیان داشت: این مبلغان طی ماه مبارک رمضان در سطح مساجد و روستاهای استان کرمانشاه به تبلیغ خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام فتح الهی نژاد با بیان اینکه اغلب روحانیون کرمانشاهی مستقر در قم، به سایر استان‌ها اعزام می‌شوند، ادامه داد: از این تعداد حدود ۵۰۰ مبلغ را خانم‌ها تشکیل داده و مابقی از بین آقایان هستند.

وی تصریح کرد: خانم‌ها بیشتر به حسینیه‌ها و هیئات، جلسات احکام و قرآن مساجد و جلسات قرآن خانگی استان اعزام می‌شوند تا به تبلیغ بپردازند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اغلب مبلغان و روحانیون آقا نیز به مناطق محروم و روستاها در مساجد فاقد روحانی اعزام خواهند شد.

وی نیز به موضوعاتی که مبلغان اعزامی طی ماه مبارک رمضان با آنها می‌پردازند داشت و گفت: با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان بهار تلاوت قرآن و استفاده‌ی از قرآن است، موضوع اصلی در بسیاری از جلسات و سخنرانی‌ها استفاده از آیات قرآن و سخنان ائمه معصومین در راستای احکام خلاف اخلاق و همچنین عقاید و مسائل اجتماعی موضوعات مختلف روز جامعه خواهد بود.