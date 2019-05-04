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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۳

معاون تبلیغات اسلامی کرمانشاه عنوان کرد:

اعزام بیش از ۱۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف کرمانشاه

اعزام بیش از ۱۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف کرمانشاه

کرمانشاه_معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از اعزام بیش از ۱۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف استان طی ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت‌الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعزام مبلغین در ماه مبارک رمضان گفت: پیش بینی بیش از ۱۵۰۰ مبلغ را برای رمضان امسال در استان کرمانشاه داریم.

وی افزود: این ۱۵۰۰ مبلغ از بین خواهران و برادران و همچنین مبلغان کرمانشاهی، اعزامی از قم و مراکز سایر استان‌ها خواهند بود که به مناطق محروم و فاقد روحانی استان کرمانشاه طی ماه مبارک رمضان اعزام می‌شوند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: مبلغان اعزامی از مراکز استان‌ها و شهرهایی چون قم، مشهد، اصفهان، همدان و کاشان به استان کرمانشاه اعزام می‌شوند.

وی بیان داشت: این مبلغان طی ماه مبارک رمضان در سطح مساجد و روستاهای استان کرمانشاه به تبلیغ خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام فتح الهی نژاد با بیان اینکه اغلب روحانیون کرمانشاهی مستقر در قم، به سایر استان‌ها اعزام می‌شوند، ادامه داد: از این تعداد حدود ۵۰۰ مبلغ را خانم‌ها تشکیل داده و مابقی از بین آقایان هستند.

وی تصریح کرد: خانم‌ها بیشتر به حسینیه‌ها و هیئات، جلسات احکام و قرآن مساجد و جلسات قرآن خانگی استان اعزام می‌شوند تا به تبلیغ بپردازند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اغلب مبلغان و روحانیون آقا نیز به مناطق محروم و روستاها در مساجد فاقد روحانی اعزام خواهند شد.

وی نیز به موضوعاتی که مبلغان اعزامی طی ماه مبارک رمضان با آنها می‌پردازند داشت و گفت: با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان بهار تلاوت قرآن و استفاده‌ی از قرآن است، موضوع اصلی در بسیاری از جلسات و سخنرانی‌ها استفاده از آیات قرآن و سخنان ائمه معصومین در راستای احکام خلاف اخلاق و همچنین عقاید و مسائل اجتماعی موضوعات مختلف روز جامعه خواهد بود.

کد مطلب 4607565

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