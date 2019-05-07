ورودی های شهر بندرعباس در شأن این شهر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مدرس در جلسه بررسی آخرین وضعیت زیبا سازی منظر ورودی شهر بندرعباس، افزود: شهری مانند بندرعباس با توجه به میزان تردد جاده‌ای، باید ورودی‌های مناسبی داشته باشد.

وی وضعیت فعلی ورودی‌های شهر بندرعباس را نامناسب از نظر زیبایی منظر دانست و عنوان کرد: باید طرح‌ها و پروژه‌های که به منظور زیباسازی منظر ورودی این شهر در نظر گرفته شده با قدرت و سرعت به انجام برسد.

مدرس اضافه کرد: باید منظر ورودی‌های شهر بندرعباس از لحاظ زیبایی به گونه باشد که موجب ترغیب گردشگران برای انتخاب این شهر به عنوان مقصد گردشگری خود باشد.

وی تاکید کرد: زیبا سازی منظر ورودی‌های شهر بندرعباس باید به عنوان یک اصل در دستور کار شهرداری بندرعباس قرار گیرد.

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری هرمزگان تصریح کرد: چهره منظر ورودی شهرها در جذب گردشگر و مسافران بسیار اهمیت دارد که نباید از آنها غافل شد.