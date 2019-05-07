به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی پیش از ظهر سه‌شنبه در جریان افتتاح و رونمایی از چند طرح کلان فناوری ملی در استان البرز، اظهار کرد: یکی از زیباترین تعاریف توسعه تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی است، این مهم در تولید ملی نقش‌آفرینی می‌کند و در خلق ثروت ملی از بزرگ‌ترین شاهکارهایی است که می‌تواند در یک کشور به وجود آید.

وی ادامه داد: در وزارت بهداشت سیاست ما حمایت از تولید داخلی است، به هیچ عنوان اجازه ورود داروی ساخته‌شده خارجی با مواد اولیه ساخته‌شده‌ای را نخواهیم داد که در کشور توانایی فناوری و تولید آن راداریم.

وزیر بهداشت بابیان اینکه شیوه حمایت از تولید داخل یک همبستگی ملی را می‌طلبد، افزود: نظام بانکی، ساختار اجرایی و نظام بوروکراتیک که گاهی ترمز داخل می‌شود همه باید در سطح ملی به هم کمک کنند و این حمایت به صورت جدی به تولید و عرضه در سطح ملی تبدیل شود.

نمکی اضافه کرد: برای تولید داروهای سرطان دو برنامه داریم یکی پیشگیری از سرطان با تغییر شیوه زیست مردم، برنامه دیگری که مدنظر داریم این است به جایی برسیم که آمار ابتلاء به سرطان در کشور کاهش داشته باشد.

سه درصد داروهای وارداتی حدود ۲.۵ برابر تولید ملی دارو، هزینه به کشور تحمیل کرده است، وی تصریح کرد: حدود ۲۸ سال پیش اداره کل بیماری‌های غیر واگیر را تشکیل دادیم؛ چون می‌دانستیم بعدازاینکه بیماری‌های واگیردار را مهار کنیم در تله بیماری‌های غیر واگیردار اسیر می‌شویم.

وزیر بهداشت اشاره کرد: برای ما مشخص بود که در روزگاری نه‌چندان دور اگر از شش بیماری مهلک و سرایت کننده و قابل‌پیشگیری با واکسن رهاشده و آن را مهار کرده ایم در تله بیماری‌های قلبی- عروقی، سرطان‌ها، دیابت و دیگر بیماری‌ها اسیر می‌شویم که هزینه‌های بسیاری را به‌نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند.

نمکی با اشاره به دو سیاست مهم وزارت بهداشت، گفت: نخست پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیردار با تغییر شیوه زندگی مردم و دوم ساخت داروهای موردنیاز این بیماری‌ها در داخل کشور است.

وی تاکید کرد: امروز سه درصد داروهای وارداتی حدود ۲.۵ برابر تولید ملی دارو هزینه به کشور تحمیل کرده است، این مهم دو علت دارد که یکی از عمده ترین آنها پیچیدگی تکنولوژی این داروها در قیمت تمام‌شده‌ای است که با ما فروخته می‌شود.

وزیر بهداشت: تولید مواد آرایشی - بهداشتی با توجه به اینکه تولیدات تقلبی وارد بازار می‌شود و عوارض بهداشتی به همراه دارد برای ما بسیار مهم است وزیر بهداشت با اشاره به اینکه صنعتگران و دانشمندان هنرمند در سنتز دارو را حمایت خواهیم کرد، گفت: امید است در آینده بسیار نزدیک بتوانیم تمامی تولیدات وارداتی را در کشور سنتز کنیم و احتیاج خود برای همان ۳ درصد که ۲.۵ برابر ارز بری نسبت به تولیدات داخل دارد را تا حدودی رفع کرده و در این شرایط سخت اقتصادی آن را به حداقل برسانیم.

نمکی در بخش دیگری گفت: استان البرز شرایط بسیار ویژه دارد و به عنوان یک نقطه حساس در صنعت دارو برای کشورمان مطرح است؛ چون فناوری ساخت دارو، مواد اولیه این حوزه و هم مواد آرایشی- بهداشتی را در این استان داریم.

وی افزود: تولید مواد آرایشی - بهداشتی در داخل کشور با توجه به اینکه تولیدات تقلبی وارد بازار می‌شود و عوارض بهداشتی به همراه دارد برای ما بسیار مهم است، به دنبال تولید با کیفیت چنین تولیداتی در کنار مواد اولیه آن در داخل کشور هستیم تا بتوانیم به اقتصاد ملی کمک کنیم.