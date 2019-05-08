رباتی که زباله ها را بازیافت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکتBulk Handling Systems این ربات را ساخته که Max-AI AQC-C نام گرفته است.
ربات مذکور با استفاده از سیستم شناسایی بصری زبالهها را بررسی و موارد قابل بازیافت را جدا میکند.
یک بازوی رباتیک ساخته شده که با استفاده از نیروی مکش و سیستم شناسایی بصری زباله ها را بررسی و بازیافت می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکتBulk Handling Systems این ربات را ساخته که Max-AI AQC-C نام گرفته است.
ربات مذکور با استفاده از سیستم شناسایی بصری زبالهها را بررسی و موارد قابل بازیافت را جدا میکند.
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