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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۱۷

رباتی که زباله ها را بازیافت می کند

رباتی که زباله ها را بازیافت می کند

یک بازوی رباتیک ساخته شده که با استفاده از نیروی مکش و سیستم شناسایی بصری زباله ها را بررسی و بازیافت می کند.

دریافت 6 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکتBulk Handling Systems این ربات را ساخته که Max-AI AQC-C نام گرفته است.

ربات مذکور با استفاده از سیستم شناسایی بصری زباله‌ها را بررسی و موارد قابل بازیافت را جدا می‌کند.

کد مطلب 4611136

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