شکایت باشگاه ذوب آهن از الزورا عراق به AFC

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان شب گذشته در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا مقابل الزوراء عراق به تساوی دو - دو دست پیدا کرد تا نماینده ایران جواز صعود به مرحله بعد این مسابقات را کسب کند.

ذوب آهن اصفهان پس از اینکه موفق شد در دقایق اضافی نیمه دوم گل تساوی را به ثمر برساند با هجوم هواداران عراقی به داخل چمن ورزشگاه کربلا روبرو شد. بازیکنان ذوب آهن هم از هجوم تماشاگران به زمین و پرتاب سنگ و اشیا بی نصیب نماندند و حتی قاسم حدادی فر کاپیتان ذوب آهن هم آسیب دید.

به همین دلیل باشگاه ذوب آهن امروز از باشگاه الزورا عراق بابت چنین اتفاقی به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت می کند.

این برای اولین بار است که عراقی ها صاحب سهمیه مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا شده اند و در کشور خود از حریفان، میزبانی می کنند.