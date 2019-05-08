بن کینگزلی و گای پیرس بازیگر یک فیلم اکشن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ۲ بازیگر سرشناس قراردادی برای بازی در یک فیلم داستانی اکشن به نام «قهرمان‌هایی که خیلی وقت است مرده‌اند» امضا کرده‌اند.

سانتیاگو مانِس مورِنو کارگردان این فیلم خواهد بود که آن را بر مبنای فیلمنامه‌ای به قلم خودش می‌سازد.

«قهرمان‌هایی که خیلی وقت است مرده‌اند» داستان یک سرباز نیروهای ویژه است که حالا برای پول استخدام می‌شود. او مجبور می‌شود به زمین نبرد تیم نظامی قدیمی خودش برگردد تا خبرنگاری را ردیابی کند که دارد یک رسوایی سیاسی را دنبال می‌کند و به زودی به اصل ماجرا پی می‌برد و با این کار رفقای قدیمی وی رسوا می‌شوند. او در عین حال تحت تعقیب هم‌رزمان سابق خودش قرار می‌گیرد.

مورینگ یکی از تهیه کنندگان فیلم، از داستان این فیلم به عنوان داستانی قوی و جذاب یاد کرد که سِر بن کینگزلی و گای پیرس نقش‌های اصلی آن را ایفا می‌کنند.

حقوق این فیلم در جشنواره فیلم کن که از ۱۴ ماه می شروع می‌شود، عرضه می‌شود.

بن کینگزلی ۷۵ ساله بازیگر بریتانیایی سال ۲۰۱۷ با ۴ فیلم راهی سینماها شده بود و سال ۲۰۱۸ نیز در ۴ فیلم بازی کرد.

گای پیرس ۵۱ ساله بازیگر استرالیایی نیز در سال ۲۰۱۸ بازیگر ۴ فیلم بود و برای ۲۰۱۹ با فیلم «دومینو» دیده خواهد شد. او اکنون در کنار وین دیزل در حال بازی در فیلم «بلاد شات» به کارگردانی دیو ویلسون است.