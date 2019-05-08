به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه در آئین تکریم و معارفه معاون بازرسی سپاه که امروز (۱۸ اردیبهشت) برگزار شد؛ با تبریک فرارسیدن ماه میهمانی خدا و ضرورت بهره مندی هر چه بهتر و بیشتر از این ایام مبارک بویژه در مأنوس شدن با قرآن؛ به تقابل استکبار جهانی با انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی امروز آرایش جنگی همه جانبه ای را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … و نه الزاماً فیزیکی علیه ما گرفته اند.

وی افزود: دشمن همه ظرفیت‌های لازم از ارعاب و تهدید نظامی تا تحریم اقتصادی و عملیات روانی را با هدف القای ناامیدی و شکستن استقامت و عزم راسخ نظام و ملت ایران در پیگیری اهداف و آرمان‌های بلند خود به کار بسته و رسالت سنگین امروز ما این است که راه‌های غلبه را بردشمن ببندیم.

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه سپاه امروز سپاهی در قامت شکست دادن دشمنی با ائتلاف جهانی است، گفت: رسالت سپاه ناامید کردن دشمن در دستیابی به اهداف و توطئه‌های شوم خود علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران است که بحمدالله تاکنون نیز این مهم به بهترین شکل صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه پیشانی جنگی نظام در تمامی ابعاد گسترش یافته است، خاطرنشان کرد: دشمنان ما بیش از هر زمانی خسته، افسرده، ناامید و ناکام هستند، اما تهدید را رها نکرده و هر گذرگاهی از عرصه اقتصادی و عملیات روانی تا نا امن سازی مرزها را به میدان مقابله با جمهوری اسلامی ایران مبدل کرده اند؛ امروز در اوج تقابل با استکبار قرار داریم و دشمنان دیگر توان و ظرفیتی برای فعال کردن ندارند.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه باید تمام زوایای دفاع را محکم کنیم، گفت: برخورداری از رهبری حکیم، الهی و دشمن شناس که از عمق تفکر و نیات دشمنان آگاه است و انقلاب را در پیچیده‌ترین شرایط و سخت‌ترین موقعیت‌ها در برابر دشمنان هدایت کرده است، اطمینان قلبی و ایمان حقیقی برای ما ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه سپاه امروز باید متناسب با پیچیدگی‌ها و رشد موقعیت، هوشمند، قوی، مؤمن، مجهز و مسلط در میدان باقی بماند، تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمود خیمه دفاع از انقلاب، نظام و کشور و لنگرگاه آرامش و ثبات جامعه برابر امواج متلاطم دشمن است؛ سپاه دژ مستحکم دفاع از اسلام و ایران اسلامی بوده و بسیار مسلط، ماهر، با امید، قوی و بدون هراس از دشمن ایستاده و در میدان است.

سرلشکر سلامی در پایان از معاونت بازرسی به عنوان چشم بینای سپاه نسبت به حقایق و واقعیت‌های درونی که کمک شایانی به حفظ هویت حقیقی این نهاد مقدس می‌کند، نام برد.