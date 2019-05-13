کمبودهای دارویی به رغم تحریم ها کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در حاشیه نشست روز گذشته با فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، اظهار داشت: رایزنیهایی در خصوص نقل و انتقال پول، تأمین منابع، شیوه نقل و انتقال دارو و مسیر واردات داروها در حال انجام است تا مردم مشکلی به عنوان کمبود دارو نداشته باشند و تلاش میکنیم ذخیره دارو را در حد مطلوب حفظ کنیم تا مردم در این زمینه اضطرابی نداشته باشند.
وی در خصوص فعالیت داروخانهها در زمینه فروش مواد آرایشی و بهداشتی، گفت: هرگز نگفتهام که داروخانه نباید اقدام به فروش مواد آرایشی و بهداشتی کند بلکه اعلام کردم که این بخش نباید بر فروش دارو غلبه کند.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نباید ارائه دارو به کوچکترین بخش داروخانه تبدیل شود، خاطرنشان کرد: همکاران داروساز و انجمن داروسازان به دنبال این هستند تا بخش ارائه دارو را نسبت به بخش آرایشی و بهداشتی تقویت کنند.
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