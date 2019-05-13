به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر به هفته پایانی خود رسید و تیم استقلال که در هفته بیست و هشتم لیگ برتر عملاً شانس قهرمانی را از دست داد، در هفته پایانی باید برای کسب سهمیه آسیا و حتی‌المقدور عنوان نایب قهرمانی لیگ تلاش کند.

طبیعی است که باشگاه استقلال هم مثل همه باشگاه‌های دیگر مراحل مقدماتی فصل نقل و انتقالاتش را آغاز کند و دورنمای خود را ترسیم نماید.

قطعاً استقلالی‌ها کم و بیش خروجی‌های فصل بعد را می‌شناسند و کاملاً منطقی و طبیعی است که تا پایان آخرین بازی فصل، این لیست اعلام نشود. اما با بررسی عملکرد بازیکنان این تیم در فصل رو به اتمام می‌توان با گمانه زنی نزدیک به واقعیت لیست خروجی آبی‌ها برای فصل بعد را مشخص کرد.

وضعیت نامشخص رحمتی

دو دروازه‌بان بزرگسال استقلال در این فصل بیشترین کلین شیت و کمترین گل خورده را داشتند. اما نه سید حسین حسینی و نه سید مهدی رحمتی هیچکدام برای فصل بعد با این تیم قرارداد ندارند. شنیده می‌شود مسئولان باشگاه استقلال تمایل دارند حتی‌المقدور قرارداد هر دو دروازه‌بان را تمدید کنند. اما برای این منظور مشکلاتی هست.

سید مهدی رحمتی پس از دربی آنقدر مورد هجمه انتقادات هواداران قرار گرفت که بعد از آن هرگز فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد. ممکن است تمدید قرارداد با رحمتی تبعاتی برای خود وی و مجموعه مدیریتی استقلال داشته باشد. در مورد رحمتی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده و این تصمیم‌گیری به پایان فصل و روزهای نقل و انتقالات موکول شده است.

خسرو حیدری

احتمال اینکه مدافع باتجربه فصل بعد هم در لیست این تیم قرار بگیرد زیاد نیست. حیدری مرز ۳۵ سالگی را رد کرده، میزان مصدومیتش زیاد شده و کارایی دوران جوانی‌اش را ندارد و این شرایط سال به سال کار را برای او سخت‌تر می‌کند.

حیدری در این فصل تنها ۷ بار برای تیمش در لیگ به میدان رفته و مجموع دقایق حضور وی در میدان ۴۳۳ دقیقه است. این آمار و شرایطی که در بالا ذکر شد نمی‌تواند ضامن ادامه حضور وی در استقلال باشد. به خصوص که قرارداد حیدری هم در پایان فصل به اتمام می‌رسد.

میثم تیموری

تیموری از جمله خریدهایی بود که از ابتدا هم مورد انتقاد قرار گرفت و یکی از پاشنه آشیل‌های پر تعداد شفر در نقل و انتقالات بود. وی در این فصل تنها ۳ بار برای استقلال بازی کرد و مجموع دقایق او نیز ۱۰۰ دقیقه است. این آمار می‌گوید تیموری فاصله بسیار نزدیکی به لیست خروجی آبی‌ها برای فصل بعد دارد.

روح الله باقری

مهاجمی که ابتدای فصل جاری از لیگ یک به استقلال آمد و صاحب پیراهن شماره ۱۰ این تیم شد، در مجموع نتوانست انتظارات را برآورده نماید. احتمال اینکه استقلالی‌ها به فکر این باشند که جای وی را با مهاجمی گلزن تر برای فصل بعد پر کنند کم نیست.

فرشاد محمدی مهر

محمدی مهر در بهترین حالت می‌تواند یک ذخیره خوب برای استقلال باشد. این بازیکن هم فقط ۹ بار در این فصل به میدان رفته و شاید تصمیم سازان مجموعه هنوز تصمیم قطعی را در خصوص او نگرفته باشند. محمدی مهر از جمله بازیکنانی است که احتمال حضورش برای فصل بعد در بین آبی پوشان ۵۰-۵۰ است.

اللهیار صیادمنش

صیاد منش تنها بازیکنی است که به صورت رسمی جدایی‌اش برای فصل بعد از جمع آبی پوشان توسط خود باشگاه اعلام شده و دلیل آن را هم همه می‌دانند. ترانسفر به لیگ ترکیه.

روزبه چشمی

جدا از اینکه قرارداد چشمی به پایان می‌رسد و نظرات مختلفی هم در خصوص وی وجود دارد، اما شنیده می‌شود چشمی پیشنهاداتی هم از لیگ‌های عربی دارد که این موضوع احتمال جدایی‌اش برای فصل بعد از استقلال را افزایش می‌دهد.

طارق همام

اظهار نظر اخیر فرهاد مجیدی در خصوص طارق همام تأثیر زیادی روی روند همکاری وی با استقلال در فصل آینده گذاشته است. مجیدی رسماً اعلام کرده تا زمانی که در استقلال هست، طارق نباید باشد. طارق دو فصل دیگر با آبی پوشان قرارداد دارد، اما از جمله بازیکنانی است که احتمال جدایی‌اش از این تیم برای فصل بعد زیاد است.

اسماعیل گونکالوس

«ایسما» هم نتوانست در خط حمله آبی پوشان انتظارات را بر آورده کند. این مهاجم در اولین سال حضورش در استقلال کمتر از انتظار حاضر شد و حالا هم با مصدومیتی نسبتاً جدی مواجه شده است. شرایط گونکالوس به گونه‌ای است که حضورش برای فصل بعد در جمع آبی پوشان را تهدید می‌کند.

گادوین منشأ

قرارداد منشآ در پایان فصل به اتمام می‌رسد و تصمیم جدی در خصوص تمدید این قرارداد گرفته نشده است. مهاجم اهل کشور نیجریه استقلال نیز این پتانسیل را دارد که در لیست خروجی آبی‌ها قرار بگیرد.

آیاندا پاتوسی

پاتوسی حتی باوجود افتی که در هفته‌های اخیر داشته هنوز هم با اختلاف بهترین خرید و حتی بهترین بازیکن این فصل آبی پوشان است. بدیهی است که استقلالی‌ها پاتوسی را در لیست خروجی قرار ندهند اما قرضی بودن قرارداد وی به منزله تهدید برای جدایی از این تیم است. اتفاقی که استقلالی‌ها دوست ندارند روی دهد.

امید نورافکن

نورافکن هم با قراردادی قرضی در نیم فصل دوم به استقلال پیوست و شرایط او هم مثل پاتوسی است. گرچه استقلالی‌ها تمایل به ادامه همکاری با او دارند، اما فراهم کردن شرایط این همکاری چندان هم ساده نیست.

محسن کریمی

وینگر سرعتی آبی پوشان هم با خطر جدایی از این تیم تهدید می‌شود. کریمی جدا از توانایی‌های فنی‌اش با مشکل مصدومیت‌های پی در پی مواجه است و این موضوع ممکن است به قیمت جدایی وی از استقلال در فصل بعد تمام شود.