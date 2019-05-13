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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۳۴

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد؛

پرونده کلاهبرداری با ۴۰۰ شاکی در نیشابور

پرونده کلاهبرداری با ۴۰۰ شاکی در نیشابور

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۴۰۰ شاکی در پرونده کلاهبرداری از مالکین خودروهای سنگین در نیشابور شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کاظم تقوی اظهار کرد: با اعلام شکایت چند تن از شهروندان نیشابوری به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری با جعل مدارک دولتی از آنها، دستورات لازم برای بررسی این پرونده با توجه به اهمیت موضوع صادر شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی نیشابور در بررسی‌های فنی و پلیسی پرونده دریافتند فردی در سال ۱۳۹۴ با تأسیس دفتر پیشخوان از مالکان خودروهای سنگین که برای تکمیل برگ‌های مفاصا حساب مالیاتی مراجعه داشته‌اند، مبالغی را دریافت کرده اما با جعل مدارک دولتی از انتقال وجوه دریافتی به اداره دارایی و امور مالیاتی خودداری کرده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: تحقیقات بعدی کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیشابور حاکی از آن بود مالک دفتر یک خانم است و با وجود آنکه در مدت یک سال ۴۴۰ مالک خودروهای سنگین به محل کار او مراجعه داشته‌اند، در سال ۱۳۹۵ دفتر پیشخوان را تعطیل کرده و از آن تاریخ محل زندگی اش نیز نامشخص است.

وی گفت: کارآگاهان پلیس با رد زنی‌های گسترده اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه، وی را دستگیر کردند.

تقوی تصریح کرد: تاکنون ۴۰۰ شاکی در این پرونده شناسایی شده است و با هماهنگی‌های صورت گرفته و حضور نماینده حقوقی اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان مشخص شد، این متهم تاکنون ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

کد مطلب 4615753

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