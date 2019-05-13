به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در بیست و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی اقتصادی که عصر امروز برگزار شد، گفت: درخواست ما از رسانه‌ها و جراید این است که در پخش اخبار بعد واقع بینی را مد نظر داشته باشیم و اخبار مستند و مؤثر را منعکس کنیم. اخباری که مبتنی بر شایعات و شنیده‌ها است، انعکاس اینها می‌تواند برای مردم دغدغه ایجاد کند. بنابراین تاکید ما بر اطلاع رسانی به موقع، درست و پاسخگویی به ابهامات و شبهات در رسانه‌ها است.

وی گفت: ما، رسانه‌ها را رصد می‌کنیم و چنانچه اخباری در رسانه‌ها منتشر شود که به نوعی سیاه نمایی کند تذکر لازم را به آن رسانه خواهیم داد.

رحمانی فضلی افزود: مسئله بعد، فضای بازار است که در شرایط کنونی ما باید از اصناف تشکر کنیم که با کشور و دولت همراهی می‌کنند و تلاش دارند کالاها را با شرایط و قیمت‌های مناسب به دست مردم برسانند اما کماکان نگرانی‌هایی در افزایش قیمت‌ها جدای از دلایل واردات و بخصوص در نظام توزیع نگرانی‌هایی وجود دارد.

وی افزود: تقاضای ما از بازار این است که در شرایط کنونی به فکر مردم باشند و به دولت همکاری‌هایی بهتر از قبل داشته باشند و خودشان فضا را مدیریت کنند. از وزارت صمت خواستاریم تا نظام توزیع را با لحاظ همه ظرفیت‌ها در توزیع از مبدا به مقصد طوری طراحی کنند تا مردم مشکلی نداشته باشند. امروز دسترسی همه مردم بر میادین مساوی نیست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی بود. در جلسه قبل تذکر داده شد و قرار شد که همه دستگاه‌ها سخنگو داشته باشند و نسبت به اخبار و اطلاعات پاسخگو باشند و این پاسخگویی نباید به گونه‌ای باشد که پس از پخش اخبار پاسخگویی انجام گیرد و پیشاپیش باید از مواردی که احساس نگرانی داریم پیشگیری کنیم و هم با تخریب‌هایی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد مقابله کنیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: امروز بحث اتومبیل، شکر و موارد غیره از موضوعاتی بودند که بخش بسیار زیادی از مشکلاتمان به دلیل عدم مدیریت صحیح فضای مجازی بوجود آمد.

وزیر کشور تاکید کرد: موضوع دیگر بحث کاغذ بود که از موارد بسیار پرمصرف در کشور است. ما باید بر روی ظرفیت تولید داخلی کاغذ حساب کنیم. گزارش‌های ما نشان می‌دهد که ۵۰ درصد نیاز کاغذ کشور را می‌توان در داخل تولید کرد. این عدد بسیار خوبی است. ما باید مواد اولیه را وارد کنیم تا کارخانجات فعال شوند و تولید داخلی افزایش یابد که این موضوع باعث می‌شود که هم تولید داخلی گسترش یابد و قیمت‌ها کاهش داشته باشد و در کنار آن از جاهایی که استفاده گسترده‌ای از کاغذ دارند خواهش می‌کنیم در عین حال که نظارت بر کیفیت می‌کنند و راهنمایی‌های هم که دارند به دستگاه‌های ذیربط منتقل می‌سازند در مصرف کاغذ نیز صرفه جویی کنند و مصرف خود را مدیریت کنند.

وی افزود: مشکل دیگری که در حوزه کاغذ داریم بحث توزیع آن است. در گزارشی که هفته قبل توسط مسئولین ذیربط در وزارت ارشاد به ما ارائه کردند این بود که برخی کاغذهایی که وارد شده است در مجرای اصلی توزیع نمی‌شود و این موضوعی بود که در جلسه امروز هم برخی به آن اشاره کردند. همه باید کمک کنیم تا حتی مشکلاتی هم که در ترخیص کاغذهای وارد شده وجود دارد برطرف شود و کاغذها به چرخه مصرف وارد شوند.

رحمانی فضلی در ادامه افزود: موضوع دیگر بحث بازار متشکل ارز بود که بانک مرکزی این موضوع را به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی خود به عنوان مدیریت ارز در بازار مطرح کردند و توضیحاتی که در جلسه داده شد نشان از این دارد که کار کارشناسی خوبی بر روی آن در حال انجام است ولی لازمه آن این است که نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب و همچنین پاسخگویی به شایعات بهتر ورود کنیم و ایجاد اعتماد در مردم و بخصوص کسانی که با این بازار متشکل کار می‌کنند و در کنار آن نظارت درست که همیشه در آن دچار مشکل هستیم بهتر ورود کنیم.

وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر که در جلسه مورد بحث قرار گرفت بحث احتکار کالا بود که در این موضوع هم تعزیرات، هم اصناف و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در این موضوع ورود کردند و امروز گزارشی با عنوان احتکار به عنوان یک مشکل و معضل در جامعه وجود ندارد و همه محصولات به اندازه و گونه‌ای است که نیاز به احتکار وجود ندارد ولی کماکان قوه قضائیه، تعزیرات و وزارت صمت متولی هستند تا در کنار اصناف، این موضوع را رصد کنند و به مردم این اعتماد را بدهند که مایحتاج آنها به خوبی تهیه می‌گردد.

وی گفت: در برخی حوزه‌ها همچون فارس اقداماتی انجام شد که به خوبی منعکس نشده است که صدا و سیما و رسانه‌های استانی باید در اطلاع رسانی مطلوب آن اهتمام ورزند. موضوع سیل در کنار رحمتی که خداوند برای ما جاری کرده بود مصیبتی را نیز در کشور بوجود آورد ولی در پی آن جلوه‌ای از وحدت، هماهنگی و مشارکت مردمی بود که این مهم برای ما بسیار ارزشمند است.

وزیر کشور ادامه داد: صدا و سیما در این حوزه خوب عمل کرد ولی باید تمام اقداماتی که انجام می‌شود به خوبی پوشش داده شود. خواسته ما از صدا و سیما و دستگاه‌های اجرایی این است که این موضوع را جدی بگیرند. ما هنوز در برخی شهرستانها با مشکل آبگرفتگی مواجه هستیم و این گونه نیست که مشکلات به صورت کامل حل شده باشد. فعلاً ما از مرحله اول خارج شده‌ایم و وارد مرحله دوم شده‌ایم که مرحله بازسازی، نوسازی و تعیین خسارت‌ها است.

رحمانی فضلی افزود: در این حوزه کار به خوبی پیش می‌رود و در روز چهارشنبه دولت مصوبه خوبی داشت. ما امروز در حوزه شناسایی با تأمین وسایل زندگی در مناطق سیل زده به خوبی عمل کردیم و استان به استان اقلام را تحویل داده‌ایم. در حوزه تعمیرات کارها به سرعت در حال انجام است.

وزیر کشور تصریح کرد: خواهش من از همه عزیزانی که در این حوزه چه آسیب دیده‌اند و چه خسارت‌های جزئی داشته‌اند این است که رسانه‌ها نباید فضا را به گونه‌ای نشان دهند که فضای مناطق سیل زده به سمت ناامیدی حرکت کنند. ما قول داده‌ایم که ظرف دو ماه آینده تمام تعمیرات انجام شود و تا عید سال آینده همه کسانی که منازلشان تخریب شده خانه‌های جدید تحویل می‌گیرند.

وی تاکید کرد: در این مدت نیز اجاره بها را تأمین می‌کنیم تا مردم بتوانند به صورت موقت در آنها سکونت یابند. حال در این شرایط نباید موضوعی مطرح شود که موجب نگرانی در مناطق سیل زده گردد. دولت و همه دستگاه‌های اجرایی به شدت در حال پیگیری کارها هستند.

رحمانی فضلی گفت: موضوع مالیات و اصناف مورد بحث قرار گرفت که خواهش ما از سازمان مالیات این است که در شرایط کنونی مراعات‌های لازم را با اصناف داشته باشند و با تعامل و مذاکره به گونه‌ای عمل کنند که هم قانون انجام شود و هم مراعات حال مردم در این شرایط صورت گیرد. موضوع دیگر بحث گندم بود که امسال ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خرید گندم داشته‌ایم و نسبت به بارندگی‌ها پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی این است که خرید گندم نسبت به سال گذشته حتماً بهتر می‌شود و همه خریدهایی که انجام شده پرداخت‌هایش انجام می‌گیرد. نظر دولت هم در مورد این موضوع مثبت است و منابع تأمین خواهد شد تا مبلغ خریدهای گندم پرداخت شود.

وزیر کشور ادامه داد: اخبار و موضوعاتی مبنی بر اینکه گندم در کشور با قیمت‌های بالا خریداری می‌شود. هم وزارت جهاد کشاورزی، هم دستگاه‌های امنیتی با علم به اینکه چنین اتفاقی را ما در حوزه قاچاق گندم نداریم از آنها خواهشمندیم تا مراقبت‌های لازم را در مناطق مرزی داشته باشند. لازم به ذکر است که برخی مصارف صنعتی ما نیاز دارد که گندم مورد نظر خود را با ویژگی‌های خاص تأمین کند که این موضوع مستلزم آن است که گندم مورد نیاز خود را با مبالغ بالاتری تأمین کنند و این موضوع به معنای انبار کردن گندم یا خدایی ناکرده قاچاق آن به خارج نیست. انشاالله که بتوانیم در شرایط کنونی ثبات و اعتماد مردم را در کشور تأمین کنیم.