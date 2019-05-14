۱۰ محفل جزخوانی قرآن تا پایان ماه رمضان در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان، ناصر علیپور اظهار داشت: دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی کردستان هر ساله در ماه مبارک رمضان اقدام به اجرای فعالیت‌های گسترده در سطح استان می‌کند که حمایت از محافل و برنامه‌های قرآنی از جمله این برنامه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان امسال از برگزاری ۱۰ محفل جزء‌خوانی قرآنی کریم در سطح استان حمایت کرده است، افزود: این محافل در قالب طرحی با عنوان قرآن در رمضان در سطح ۱۰ شهرستان استان در حال برگزاری است.

رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: محافل جز خوانی قرآن کریم توسط ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان برنامه‌ریزی و در مساجد جامع و یا یکی از مساجد محوری شهرستان با حضور قاریان قرآنی شهرستان‌ها و استان در طول ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

علیپور یادآور شد: در این محافل روزانه یک جز از قرآن کریم قرائت می‌شود و قبل از برگزاری این محفل نیز یکی از مفسرین قرآن کریم شهرستان‌ها نکاتی در مورد اجزا تلاوت شده بیان می‌کند.

وی همچنین به برنامه‌ریزی و برگزاری ۹ حلقه تفسیر قرآن کریم در سطح مساجد و اماکن مذهبی شهرستان‌های استان اشاره کرد و بیان کرد: این حلقه‌های تفسیری در ۹ شهرستان تابعه استان برگزار می‌شود.

رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان گفت: مفسرین توانمند شهرستان در سطح مساجد و اماکن مذهبی شهرستان با حضور جوانان و نوجوانان شهرستان به تفسیر قرآن کریم می‌پردازند.

علیپور افزود: در این حلقه‌های تفسیری سوره مبارک غافر تفسیر و در پایان با برگزاری آزمون پایانی به پذیرفته‌شدگان دوره گواهینامه تفسیر سوره غافر اعطا می‌شود.

وی اظهار داشت: تفسیر سوره مبارکه غافر در شهرستان‌های استان با عنوان طرح بینات ۲۲ در سطح استان در حال برگزاری است و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.