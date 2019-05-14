علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از عمده فعالیت‌هایی که در کنار سایر فعالیت‌ها و خدمت رسانی‌های منطقه صورت می‌گیرد، زیرسازی و لکه‌گیری آسفالت معابر اصلی و فرعی است، اظهار کرد: در این راستا در ماه گذشته برخی معابر منطقه زیرسازی و اصلاح شد.

وی در ادامه از زیرسازی پیاده‌روی بلوار شرف‌آباد، خیابان نخل، انتهای کوچه غدیر سه، خیابان شب‌بو، پیاده‌روی بلوار هوشنگ مرادی، پیاده‌روی پارک ایرانیان (ورودی بلوار هدایت)، پیاده‌روی دور میدان گاندی، کوچه شماره ۱۱ بلوار شقایق، پیاده‌رو پارک ترنج، پیاده‌رو جنب بیمارستان شهید بهشتی و … خبر داد.

شهردار منطقه دو کرمان همچنین به لکه‌گیری آسفالت برخی معابر سطح منطقه اشاره کرد و گفت: باند کندرو بزرگراه غربی (از خیابان ۲۴ آذر تا پل خورشید)، بلوار پرستار، باند کندرو بزرگراه از مقابل پارک مادر تا پل کوثر، ورودی شهرک سرجنگلداری، خیابان ثامن الحجج (ع)، کوچه‌های ۹۰ و۹۴ شهید رجایی، چاله‌های وسط خیابان بهمنیار، خیابان بوستان، خیابان هاشم نادری، میدان کوثر، بولوار حمزه شمالی، بلوار معلم، انتهای پل کوثر، ورودی شهرک لاله، بلوار فارابی و … در ماه گذشته آسفالت و لکه‌گیری شد.

سعیدی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال بیش از ۲۰۲ تن آسفالت صرف لکه‌گیری معابر سطح منطقه شده است، افزود: در ماه جاری نیز باند کندرو بلوار جمهوری، چهارراه کشاورز، کوچه‌های شماره ۸۲ و ۸۶ شهید رجایی، کوچه شماره ۶۶ بلوار جهاد (غربی یک)، کوچه شماره ۹ اقبال و کوچه‌های بلوار غدیر سه و شب بو لکه‌گیری شده و مابقی معابر نیز در دست انجام است.

وی با بیان اینکه بهسازی و لکه‌گیری آسفالت معابر از جمله مطالبات به حق شهروندان است، هدف از اجرای این پروژه‌ها را بهسازی و زیباسازی محیط، بهبود تردد خودروها، ایمنی در تردد شهروندان و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری عنوان کرد.