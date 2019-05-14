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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۰۸

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان خبر داد:

تعهد یک میلیاردی خیران برای آزادی مددجویان جرائم غیرعمد در بردسیر

تعهد یک میلیاردی خیران برای آزادی مددجویان جرائم غیرعمد در بردسیر

کرمان - مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان گفت: خیران شهرستان بردسیر مبلغ یک میلیارد ریال را در زمینه آزادی محکومان غیر عمد تعهد کردند.

سید حجت اله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بحث آزادی زندانیان جرایم غیر عمد هر ساله جشن‌های گلریزان در سراسر کشور برگزار می‌شود و جمع زیادی از محکومان غیر عمد با تلاش و همت خیران از زندان آزاد می‌شوند.

وی ادامه داد: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به تلاش و همکاری همه جانبه افراد جامعه است تا افراد به صورت نا خواسته و ناآگاهانه وارد زندان نشوند؛ این تلاش و همکاری و آگاهی باید از خانواده به عنوان کوچک‌ترین بنیان اجتماعی جامعه آغاز شود؛ البته باید در این زمینه ابتدا آموزش‌های لازم داده شود.

موسوی قوام گفت: با کمک خیران و نیکوکاران استان کرمان در دو دهه اخیر ستاد دیه موفق به آزاد سازی تعداد بیش از سه هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد الشرایط زندان‌های استان با پرداخت بیش از ۵۷۸ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال شده است.

وی ادامه داد: ۷۰۲ نفر از این تعداد آزادی بدون پرداخت وجه با اخذ رضایت شاکیان پرونده‌ها بوده که خیران و نیکوکاران در این زمینه هم فعالیت داشته اند با حضور در جلسات صلح و سازش و پا درمیانی طرفین که نشان از همت بالای خیرین استان دارد.

موسوی قوام با اشاره به برگزاری جشن گلریزان طی شب گذشته در شهرستان بردسیر گفت: در پایان این مراسم خیران شهرستان بردسیر مبلغ یک میلیارد ریال را در زمینه آزادی محکومان غیر عمد تعهد کردند که بخشی از آن به صورت نقد پرداخت شد.

کد مطلب 4616504

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