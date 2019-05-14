تعهد یک میلیاردی خیران برای آزادی مددجویان جرائم غیرعمد در بردسیر

سید حجت اله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بحث آزادی زندانیان جرایم غیر عمد هر ساله جشن‌های گلریزان در سراسر کشور برگزار می‌شود و جمع زیادی از محکومان غیر عمد با تلاش و همت خیران از زندان آزاد می‌شوند.

وی ادامه داد: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به تلاش و همکاری همه جانبه افراد جامعه است تا افراد به صورت نا خواسته و ناآگاهانه وارد زندان نشوند؛ این تلاش و همکاری و آگاهی باید از خانواده به عنوان کوچک‌ترین بنیان اجتماعی جامعه آغاز شود؛ البته باید در این زمینه ابتدا آموزش‌های لازم داده شود.

موسوی قوام گفت: با کمک خیران و نیکوکاران استان کرمان در دو دهه اخیر ستاد دیه موفق به آزاد سازی تعداد بیش از سه هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد الشرایط زندان‌های استان با پرداخت بیش از ۵۷۸ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال شده است.

وی ادامه داد: ۷۰۲ نفر از این تعداد آزادی بدون پرداخت وجه با اخذ رضایت شاکیان پرونده‌ها بوده که خیران و نیکوکاران در این زمینه هم فعالیت داشته اند با حضور در جلسات صلح و سازش و پا درمیانی طرفین که نشان از همت بالای خیرین استان دارد.

موسوی قوام با اشاره به برگزاری جشن گلریزان طی شب گذشته در شهرستان بردسیر گفت: در پایان این مراسم خیران شهرستان بردسیر مبلغ یک میلیارد ریال را در زمینه آزادی محکومان غیر عمد تعهد کردند که بخشی از آن به صورت نقد پرداخت شد.