به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه فرهنگیان روز گذشته برگزار شد. در این جلسه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به فلسفه شکلگیری دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم اشاره کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی است که ریاست هیأت امنای آن رئیسجمهور است و این پیام روشنی برای دستگاههای اجرایی، استادان و دانشجویان این دانشگاه در مقایسه با دیگر دانشگاهها دارد.
محمدرضا عارف با بیان اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی و مهمترین مزیت آن نیروی انسانی است، افزود: با اتکا به نیروی انسانی است که توانستیم در راستای حاکمیت ارزشها و تحقق آرمانهای انقلاب گام برداریم.
او به ۷ توصیه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: اولین توصیه توجه به علم و فناوری بود، پایه علم و فناوری نیروی انسانی و جهتگیریهای اقتصادی به اتکای تولید علم است.
عارف ادامه داد: علم و فناوری سمت و سوی توسعه و پیشرفت کشور است که مسئولیت آن بر عهده دانشگاهها است. رکن اصلی تربیت نیروی انسانی به معنای عام معلم است، مهمترین بخش عمر یک نوجوان و جوان در مدارس میگذرد و از معلم الگوگیری میکند که نشان از نقش بهسزای معلم و مسئولیت سنگین آنها دارد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: کار دانشگاه فرهنگیان کاری ارزشمند و سنگین است که حتی با دانشگاههای دیگر که مسئولیت تربیت نیروی انسانی دارند قابل مقایسه نیست. دانشگاه فرهنگیان معلمانی را که پایه اصلی حاکمیت ارزشها هستند تربیت میکند، معلمانی که عهدهدار تربیت آیندهسازان کشور و حاکمیت فرهنگ اسلامی هستند.
او در ادامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را سندی ارزشمند دانست و گفت: باید مهمترین راهبرد دانشگاه برنامهریزی برای اجراییشدن این سند باشد و دانشگاه فرهنگیان از طریق تربیت معلمانی که بتوانند عهدهدار اجراییشدن این سند باشند تحقق آن را هدایت کند.
عارف به دغدغه ارتقای علوم پایه در مدارس و جایگاه دانشگاه فرهنگیان در فرهنگستان علوم هم اشاره کرد و گفت: اجراییشدن ارتقای علوم پایه به عهده دانشگاه فرهنگیان است که مدیریت یکپارچه و متمرکز تربیت معلم را برعهده دارد. همواره بر جذب بهترین دانشجویان در تعلیم و تربیت تاکید داریم، باید با ساز و کار تشویقی و ایجاد انگیزه بالا، فرصت خوبی برای جذب نیرو شایسته فراهم شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان گفت: معلم باید در فضای شاد و امیدوارکننده تربیت شود. شغل معلم نباید در کنار شغلهای دیگر دیده شود، باید افراد عاشق معلمی و با انگیزه بالا تربیت کنیم تا خواستههای معنوی و ارزشی را تأمین کنند و با عشق سر کلاس بروند.
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