به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند، جانشین پلیس تهران بزرگ، با اعلام آماده باش صد درصدی مجموعه انتظامی تهران بزرگ در ایام لیالی قدر، گفت: جهت ارائه هرچه بهتر خدمات انتظامی و ترافیکی در شبهای قدر، چندین قرارگاه انتظامی و ترافیکی جهت ارائه خدمات به شهروندان عزیز تهرانی پیش بینی شده است؛ بر این اساس افزایش گشتهای انتظامی و ترافیکی در قالب گشتهای پیاده، موتوری و خودرویی در طول مدت برگزاری مراسمهای شبهای قدر از ساعت ۲۱:۰۰ تا پایان مراسم احیای شبهای قدر در تهران بزرگ پیش بینی شده ضمن آنکه " تردد خودروهای سنگین نیز از ساعت ۲۱:۰۰ تا پایان مراسم احیای شبهای قدر در سطح شهر تهران بزرگ ممنوع است ".
جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به هماهنگی بعمل آمده جهت امکان بهره برداری از وسائط نقلیه عمومی بویژه ناوگان اتوبوسرانی و مترو از شهروندان درخواست کرد تا به منظور تأمین امنیت و سهولت هرچه بیشتر جهت تردد، شهروندان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
جانشین پلیس تهران بزرگ اعلام کرد
تمهیدات ترافیکی شبهای قدر/آماده باش صد درصدی پلیس
جانشین پلیس تهران بزرگ، با اعلام آماده باش صد درصدی مجموعه انتظامی تهران بزرگ در ایام لیالی قدرگفت: برای ارائه هرچه بهتر خدمات انتظامی و ترافیکی در شبهای قدر، اقداماتی پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند، جانشین پلیس تهران بزرگ، با اعلام آماده باش صد درصدی مجموعه انتظامی تهران بزرگ در ایام لیالی قدر، گفت: جهت ارائه هرچه بهتر خدمات انتظامی و ترافیکی در شبهای قدر، چندین قرارگاه انتظامی و ترافیکی جهت ارائه خدمات به شهروندان عزیز تهرانی پیش بینی شده است؛ بر این اساس افزایش گشتهای انتظامی و ترافیکی در قالب گشتهای پیاده، موتوری و خودرویی در طول مدت برگزاری مراسمهای شبهای قدر از ساعت ۲۱:۰۰ تا پایان مراسم احیای شبهای قدر در تهران بزرگ پیش بینی شده ضمن آنکه " تردد خودروهای سنگین نیز از ساعت ۲۱:۰۰ تا پایان مراسم احیای شبهای قدر در سطح شهر تهران بزرگ ممنوع است ".
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