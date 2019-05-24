مراسم شب قدر مانور فراجناحی خداباوری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی بامداد شنبه در مراسم شب قدر در مصلای ساری، برپایی مراسم احیا و شب قدر را مانور دینمداران و دینداران بیان کرد و گفت: حضور پرشکوه مردم در شب‌های قدر و در مراسم دینی و فراجناحی، فراحزبی و فراگروهی یک مانور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه خط ما، خط خدا و الهی است از شب قدر به عنوان مانور معنادار و جهت دار یاد کرد و افزود: تهاجم بی سابقه در پی آن است که جوانان ما را از مساجد دور کند و در عرصه‌ها و با زبان‌های مختلف تلاش دارند تا به جوانان آدرس‌های غلط دهند.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه مراسم شب قدر امسال پیام ویژه دارد اظهار داشت: ملت ایران در شرایطی که در فشار اقتصادی بی نظیر قرار دارند و بخشی از این فشارها ناشی از تحریم‌های خارجی و بخشی دیگر ناشی از سو تدبیری‌ها است، دست به مانور باشکوه خداباروی در شب قدر زده‌اند.

امام جمعه موقت با بیان اینکه دشمن تهدیدهای کم سابقه و بی سابقه در طول ۴۰ سال به خرج داده است، یادآور شد: ملت ایران در چنین شرایطی، مانور خداباوری خود را به رخ دنیا کشیده است.

وی با اظهار اینکه مازندران، از پیشگامان شکل گیری حکومت شیعه است گفت: امروز ایران عزاخانه علی (ع) و خانه اهل بیت (ع) است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با عنوان اینکه خداوند سبب ساز و سبب سوز است تصریح کرد: خدای سبب ساز، حضرت موسی را در کاخ فرعون پروراند تا فرعون برانداز شود.