جواد عمادیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از محل اعتبارات سالانه شرکت باز آفرینی شهری ایران، ۵۴ میلیارد ریال در برنامه سال ۹۸ برای شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین اختصاص یافته است که شامل ۱۵ پروژه بهسازی و نوسازی است.

عمادیان فر افزود: امسال از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۳۹۵ میلیارد ریال برای ۵۸ پروژه در شهرهای بجنورد، شیروان اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: همچنین امسال اجرای طرح بازآفرینی شهری در قالب ۴۲ پروژه در شهر بجنورد و ۱۶ پروژه در شیروان در حالی پیگیری است.

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با بیان اینکه این پروژه‌ها در هفت محله در بجنورد و یک محله در شیروان انجام می‌شود، گفت: تا کنون اسناد ۶ پروژه توسط دبیرخانه ستاد شهرستانی شهرداری‌ها به دبیرخانه استان ارسال شده است که در مرحله مناقصه است.

عمادیان فر با بیان اینکه اکنون مطالعات بازآفرینی شهری در سه شهر خراسان شمالی در دست مطالعه است، مطرح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده در شهر بجنورد ۱۵۴ هکتار بافت فرسوده شناسایی و مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی این شهر ۵۲۳.۸ هکتار است که درمجموع ۶۷۷.۸ هکتار وسعت این بافت ناکارآمد در این شهر است.

وی افزود: همچنین در شهر اسفراین ۱۰۵ هکتار بافت فرسوده مصوب شده و سکونتگاه‌های غیر رسمی این شهر در حال مطالعه است.

این مسئول ادامه داد: همچنین در شیروان ۱۲۰ هکتار بافت فرسوده مصوب دارد و وسعت سکونت‌گاه غیررسمی این شهر ۱۹۰.۸ هکتار ثبت شده است.

عمادیان فر گفت: برای سرعت دادن به اجرای طرح‌های عمرانی، در سال ۹۷، ۴۷۱ تن قیر رایگان برای بجنورد، ۴۵۶ تن برای شیروان و ۲۵۳ تن برای اسفراین اختصاص یافت.

وی با تاکید بر اینکه قیرهای رایگان مختص طرح‌های مصوب است و نباید در جای دیگر به مصرف برسد، اظهار کرد: در صورتی که قیرهای رایگان در محلاتی غیر از محلات هدف استفاده شود، خلاف مقررات عمل شده و مطابق قانون با آن برخورد می‌شود.

وی درباره اقدامات انجام شده در زمینه بازآفرینی شهری در سال گذشته، گفت: سال ۹۷ مناقصه برای هفت پروژه از محل اعتبارات برنامه اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران در شهرهای بجنورد و شیروان برگزار شد و اجرای چهار پروژه در سه محله بجنورد و سه پروژه در یک محله شهر شیروان با ۲۸ میلیارد ریال اعتبار در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی بیان کرد: تا کنون چهار پروژه به بهره براری رسیده و مابقی در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه طرح‌ها در محله‌های صادقیه، مطهری و باقرخان شهر بجنورد انجام شده، اظهار کرد: در محله صادقیه بجنورد ساخت فضای سبز، بهسازی معابر و در محله مطهری ساخت سرای محله و در باقرخان ساخت بوستان پیگیری شد و شیروان نیز در محله ولی عصر تعمیر و ساماندهی روشنایی معابر بهسازی معابر و ساماندهی مسیل اجرا شد.

عمادیان فر تصریح کرد: تهیه طرح شهری و معماری برای ۲.۸ هکتار از زمین‌های بافت فرسوده شهر بجنورد برای ۱۷۱ واحد مسکونی از دیگر اقدامات سال گذشته بوده که در مرحله انتخاب توسعه گر برای مشارکت در ساخت است.